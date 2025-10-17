慶應義塾大学教授・土居丈朗「トランプ関税の影響は2026年頃から。日本は自国産業の強化を！」
「せめぎ合いが2026年には本格化し、今よりは物価が上がるという方向に行くのではないか」─こう指摘する土居氏。いわゆる「トランプ関税」が不況を招くのではないか、と言われながら現時点ではそうなってはいない。ただ、今後、その影響が本格化する可能性もある。米中対立もある中、経済安全保障も重要視されているが、土居氏は日本の産業強化に活用する方策を訴える。今後政府、企業が心すべきこととは─。
2026年以降に不況の可能性も
─ 米トランプ政権の政策は相互関税を含め、インフレ的政策です。世界経済悪化の懸念もありますが、今後をどう見通していますか。
土居 私は世界経済の先行きについて、そこまで悲観的には見ていません。米国経済にはしぶといところがあります。その代わり、日本の輸出企業が割を食うという面は確かにあります。
ただ、米国の消費者は世界のマーケットの中でも〝強者〟です。米国の消費者に買ってもらわないと世界で通用しないというような状況ですから、米国以外の国が買ってもらおうと思うと、米国の消費者にとって適正な価格でなければなりません。
ですから、関税が上がったからといって、そのまま転嫁して「トランプ大統領のせいで値上げをしました」というようなことをやると、米国の消費者からの反発を買い、買ってもらえなくなってしまいます。
自動車なども多少は値上げをしても、関税をそのまま転嫁するという形にはなっていません。関税がかかっても価格を上げず、米国市場を狙ってきているわけです。
─ 今後さらにインフレが進むと見ますか。
土居 当初、多くの経済学者が、相互関税によってあっという間にインフレになり、景気が悪化するのではないかと言っていましたが、現段階ではそうした状況にはなっておらず、おそらく2025年くらいまでは今のような調子が続くのではないかと見ています。
ただ、米国に輸出するメーカーは利益が減る状態を続けていくわけにはいきませんから、26年以降は値上げできるところから値上げしていこうということになると思います。
こうなると駆け引きだと思いますが、米国の消費者が値上げやむなし、値上げされても買わざるを得ないという形で降りるのか、それともメーカーが利益を減らしても仕方がないという形で米国に売り続けるのか、というせめぎ合いが26年には本格化し、今よりは物価が上がるという方向に行くのではないかと思っています。
それでも、トランプ関税で不況になると言われたほどの不況にはなっていなそうだということです。
─ スタグフレーション（不況下の物価高）の可能性についてはどう見ますか。
土居 今のところはなさそうですが、26年以降には可能性があると思います。価格を上げても米国の消費者が買ってくれるという製品は確かにあります。しかも、それは米国内ではなかなか作れないものが大半です。
トランプ大統領は、関税がかからない米国内で生産しなさいと言っていますが、高度な技術を必要とする製品を、日本から米国に生産拠点を移して、急に作り始められるなどということはありません。
そうすると、引き続き日本から輸出して、それが実は高い価格でも売れるということが徐々にわかってくると、そこから値上げが一気に出てくる可能性があります。そうした製品が全体の中でどの程度のシェアを占めているかという点では、様々な論者で意見が分かれています。
もし、外国製品の方が優位で、米国市場が値上げを甘受するとしたら、多くの製品が値上げされることで、スタグフレーションという方向に行くという恐れが出てきます。
