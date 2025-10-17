◎全国の天気

東北から九州にかけて青空が広がり、多くの所で洗濯日和となるでしょう。ただ、関東の沿岸部や九州南部、東海の内陸などでは、にわか雨がありそうです。沖縄も雨の降る所があるでしょう。北海道は雲が多く、一部で雨が降りそうです。

◎予想最高気温

前日より高い所が多く、名古屋は6℃高い29℃、仙台は6℃高い22℃、盛岡は8℃高い22℃の予想です。東京は25℃で、4日ぶりに夏日が戻るでしょう。西日本は30℃くらいまで上がる所が多く、福岡は30℃、大阪は29℃の予想です。空気は乾いているため、からっとした暑さとなりそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

西日本は18日(土)の午後から雨の範囲が広がるでしょう。19日(日)も雲が多く、あちらこちらで雨が降りそうです。気温は20日(月)頃から平年並みに落ち着く見込みです。暑さが続いた西日本も来週は秋らしい体感となるでしょう。ようやく半袖をしまえそうです。来週は晴れる日が多くなるので、衣替えを進めるにはよさそうです。沖縄は19日(日)以降、雨が続くでしょう。21日(火)〜22日(水)頃にかけては沖縄や奄美で大雨となるおそれがあります。

・札幌〜名古屋18日(土)の午後は日本海側で激しい雨の降る所があるでしょう。東海も18日(土)の夜遅くから雨となりそうです。日中晴れる関東も18日(土)の夜は雨が降る見通しです。19日(日)は晴れ間もありますが、午後は所々で雨が降りそうです。その後は寒気が流れ込み、20日(月)は札幌でも初雪となるかもしれません。来週は季節が一気に進み、24日(金)は最低気温が東京で12℃と、お鍋が恋しい寒さとなりそうです。