◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に3―1の9回から5番手として登板し、ブルワーズ打線を3者凡退に仕留め、ポストシーズン（PS）3セーブ目をマークした。投球を受けたウィル・スミス捕手（30）は投球内容を称え、驚きを口にした。

PS6試合目の登板となった佐々木は8回の攻撃時から入念に準備を進めて、最終回のマウンドへ。最初の打者・ボーンの3球目にこの日最速の99.8マイル（160.6キロ）を計測。カウント2―1から96.8マイル（約155.8キロ）直球で遊ゴロに仕留めると、大観衆からは自然発生的に「ロウキコール」が沸き起こった。

大応援の中、続くフリリックを99.4マイル（約159.9キロ）直球で力ない遊飛に仕留め、最後はこの日2安打のダービンをスプリットで三振に斬った。佐々木は力強く右拳を握り、気合のこもった表情を見せ、スミスは派手なガッツポーズだった。

佐々木の投球内容についてスミスは「今日はすごく良かった。コマンド（制球）が今日はより良くて、カウントを先行させて、相手に重圧をかけ続けていた」と笑顔。「すごく良かったよ。球のキレもスピードもあって、ストライクも取れていた。スプリットなんて本当にえげつなかった。全体的に見ても状態はかなり良さそうだった」と本来の投球に戻りつつあることを感じ取った。

13日（同14日）の第2戦では2―0の9回から2番手として登板。1死からポストシーズン（PS）初めての四球を与え、二塁打、犠飛で1点を失い、2死一、三塁のピンチを残したままマウンドを降りた。PS登板5試合目で初めての失点を喫し、平均球速も157・7キロで9日（同10日）のフィリーズ戦から2・4キロも低下していた。佐々木は試合後「自分の気づかないところで投球フォームが、たぶん崩れてたというか、ちょっとズレがあったと思う。そこに気づけないままマウンドに上がってしまったので、スピードと、コントロールと、え、乱れたのかなと思う」と自己分析した。