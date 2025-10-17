お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が16日深夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。食事スタイルへのこだわりを語った。

この日は、注目の若手同士が食事をしながら本音で語り合うトーク企画「深夜営業メシ」。毎日ビールを2リットル飲んでいるという「エバース」の町田和樹と、ソフトドリンクで乾杯したエースは「町田はホンマ、体が心配やな」と気づかった。

すると町田は「エースさんは1人で飲みに行かないですよね」と切り出し、「夜1人でご飯を食べに行くことはあるんですか？」と質問。するとエースは「無理や」と即答。チェーン店でもできないと明かし、「1人で食べてたら寂しくなる。“何してんねんコレ”と思いながら食ってたら、味も分からへん、ウマないねん」と打ち明けた。

そして「こないだ北海道に行った時も、1人で飯食われへんから一般の人に道を聞いて、“ちょっと一緒に行きましょう”って」と誘ったことを明かすと、町田は驚がく。「カップルと一緒にラーメン食べて帰った」と語ったが、スタジオで見守っていた出演者からは「大丈夫？」「そっちのほうが味に集中できへん」などの声が上がっていた。