お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信、錦鯉の長谷川雅紀、ウエストランドの井口浩之は、それぞれ歯に問題を抱えている、あるいは抱えていたことがある。実は3人は、歯に難があるからこそ芸人として成功していた……!?

かつて小宮浩信は、アクシデントで欠けた歯がチャームポイントだった。現在は歯科治療を経てキレイな歯を取り戻したが、活舌の悪さは健在だ。「ザキヤマ」ことアンタッチャブルの山崎弘也に、活舌の悪さを誇張してモノマネされると、「小宮が2人いるから！」「歯、全もげじゃないから！」などと小宮はツッコんだ。

実は小宮は、20年も通うほど大手居酒屋チェーン・鳥貴族が大好き。彼のおすすめサイドメニューは、モチモチとろ～り食感のカマンベールコロッケだ。歯に優しいメニューということで、小宮は「僕は歯が欠けて歯がもげて売れた」「賞レースのチャンピオンでとかじゃない。歯もげで売れた」と語り、笑いを誘った。

“歯もげ芸人”といえば、漫才頂上決戦『M-1グランプリ2021』チャンピオンで知られる錦鯉の長谷川雅紀も忘れてはいけない。長谷川はかつて虫歯や歯の型取りによって、歯をなんと8本も消失！ 某人気番組の企画で歯科治療をし、今では取り戻した歯で食事を楽しんでいる。

また、『M-1グランプリ2022』チャンピオン・ウエストランドの井口浩之も「歯に難がある」1人。彼の前歯は上下ともに2列あり、その非常に珍しい歯列はたびたびバラエティ番組で取り上げられ、一般視聴者だけでなく歯科医師にも注目されている。そんな井口を含む後輩はもちろん、なんと先輩にも小宮は鳥貴族でおごってあげているそうだ。

なお、小宮ら芸人たちの歯にまつわるトークは、バラエティ番組『ザキ山小屋』（ABCテレビ）10月10日深夜放送回で行われた。同放送回では、“鳥貴族をこよなく愛する御一行様”として、小宮が納言の薄幸とともに、鳥貴族の鉄板メニューとアレンジ料理を紹介した。