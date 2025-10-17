【B2第4節 見どころ】リーグ屈指のPG直接対決…若手台頭の青森、好調な福島も注目

「りそなグループ B．LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は、前節終了時点で全勝のクラブが消滅。8日間ないし9日間で各クラブ5試合を消化する今節までのタフな日程は、混戦に拍車をかけそうだ。

今シーズン開幕から得点が伸び悩んでいた熊本ヴォルターズは、前節に93得点を挙げたものの、山形ワイヴァンズに内外を攻略されて大量99失点。なかなか攻守の歯車が噛み合わず、ここまで1勝4敗と厳しい戦いを強いられている。

波に乗りつつあると思われた愛媛オレンジバイキングスも、前節はライジングゼファー福岡の3Pシュート攻勢に対して後手に回り3連勝でストップ。第1クォーターから主導権を握られるケースが多く、試合の入り方に課題を抱える状況だ。

そんな両チームの対戦では、経験豊富なポイントガードのマッチアップに注目したい。5シーズンぶりに熊本でプレーする石川海斗と、愛媛在籍4シーズン目となる古野拓巳は、いずれもかつてアシスト王に輝いたほか、石川はプレーオフMVP、古野はレギュラーシーズンMVPに輝いた実績の持ち主。さらにB1昇格の経験も有するなど共通点が多く、B2を代表する司令塔として並び立ってきた。飛躍を期す両クラブにおいて、リーダーとして引っ張る意識、戦う姿勢をより前面に出すのはどちらか。

積極果敢に3Pシュートを放つ22歳の岡部［写真］＝B.LEAGUE

福井ブローウィンズは前節の信州戦で24点差をつける快勝を収め、今シーズン3勝2敗。細谷将司や川島聖那ら日本人選手も好調で、第4節は敵地に乗り込む。一方、ホームで迎え撃つ青森ワッツは、開幕から3カード連続“東北ダービー“で黒星先行。それでも、岡部雅大が5試合中3試合で2ケタ得点とブレイクを予感させる活躍を見せている。外国籍選手に依存しないスタイルを構築する意味でも、岡部が青森のオフェンスをけん引する姿に期待したい。

中野は2試合連続で得点のキャリアハイを更新中［写真］＝B.LEAGUE

開幕5試合で4勝1敗の好スタートをきった福島ファイヤーボンズは、直近2試合で27得点、29得点を挙げた中野司の存在感が際立つ。対する鹿児島レブナイズはバランスよく得点を重ねており、前節には神戸ストークスに初黒星をつけた。福島としては、中野への警戒が強まった際のオフェンスの組み立てがポイント。外国籍選手が相手の脅威となり、中野のシュート力を生かす形を作ることができるか。

ロートアリーナ奈良ではバンビシャス奈良と山形が対戦。奈良はジェイミン・ブレイクフィールドに得点が偏っているものの、前節のベルテックス静岡戦で堅守を披露し今シーズン2勝目を挙げた。一週間ぶりのホームゲームで白星をつかむためには、日本人選手もペイントアタックを意識し、山形のディフェンスをインサイドから崩す必要がある。

文＝吉川哲彦





B2第4節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。複数の記録が目前に迫る村上慎也（山形）は、古野や石川ら過去4人が達成している1500アシストまであと4に迫っている。また、石川（熊本）と谷直樹（神戸）は500回3P成功が射程圏内。こちらはテレンス・ウッドベリー、俊野佳彦、古野ら過去8人が達成している大台だ。

■B2第4節試合日程



・岩手ビッグブルズ vs ライジングゼファー福岡（＠盛岡タカヤアリーナ）



GAME1：10月18日（土）13時35分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～

・信州ブレイブウォリアーズ vs 横浜エクセレンス（＠ホワイトリング）



GAME1：10月18日（土）14時05分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～

・青森ワッツ vs 福井ブローウィンズ（＠青森県武道館）



GAME1：10月18日（土）15時05分～ GAME2：10月19日（日）15時05分～

・福島ファイヤーボンズ vs 鹿児島レブナイズ（＠宝来屋ボンズアリーナ）



GAME1：10月18日（土）15時05分～ GAME2：10月19日（日）13時35分～

・熊本ヴォルターズ vs 愛媛オレンジバイキングス（＠熊本県立総合体育館）



GAME1：10月18日（土）15時05分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～

・ベルテックス静岡 vs 神戸ストークス（＠静岡市中央体育館）



GAME1：10月18日（土）17時05分～ GAME2：10月19日（日）16時05分～

・バンビシャス奈良 vs 山形ワイヴァンズ（＠ロートアリーナ奈良）



GAME1：10月18日（土）17時05分～ GAME2：10月19日（日）14時05分～