「おいしいね」を一緒に言える幸せを。子どもの「食べたい」に応える、米粉100%のおやつ本が登場！
2025年10月発売の『小麦・卵・乳・白砂糖を使わない 子どもと食べたい 米粉100%のおやつ』
子どものおやつの時間は、日常のなかの大きな楽しみのひとつですよね。でも、アレルギーを抱える子どもたちにとっては、そのひとときが制限つきになってしまうこともあります。
そんな現実に向き合い、「自分の子どもにも、友だちと同じようにおやつを楽しんでほしい」と願った1人の母親がいました。福島県在住の江黒由佳さんは、3人の子どもを育てながら、菓子工房「Sucre」(シュクレ)を営むパティシエでもあります。もともとは小麦粉を使った洋菓子を作っていましたが、あるとき、我が子に食物アレルギーがあることが判明。そこから江黒さんの挑戦がはじまりました。
何百回、何千回と失敗を繰り返しながらも、辿り着いたのは「米粉100%」のおやつ。小麦・卵・乳などの8大アレルゲンを含まず、さらに白砂糖も使わない、やさしいレシピの数々です。
※8大アレルゲン：えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
そして2025年10月、このレシピが1冊の本になりました。タイトルは『小麦・卵・乳・白砂糖を使わない 子どもと食べたい 米粉100%のおやつ』。43品のおやつは、どれも子どもが「かわいい！」「おいしい！」と笑顔になれるビジュアルと味わいに仕上がっています。
■本書の見どころ
・かわいい！楽しい！子どもと一緒に選べる全43レシピ
ひなまつりやこどもの日など、行事に合わせた特別レシピも。
・お菓子作り初心者のママも安心
細かいプロセス写真付きで、失敗しにくい作り方を紹介。
・米粉ってなにが違うの？
初めて使う人にもわかりやすい解説ページ付き。
・専門家による信頼の監修
小児科医(慶應義塾大学医学部 アレルギーセンター・冠城祥子先生)と管理栄養士がサポート。
■子どもと一緒に選べるおやつ時間
たとえば、もっちりとした食感が楽しいドーナツやクッキー、しっとりしたケーキなど、バリエーションも豊富。行事のための特別なレシピもあり、子どもと一緒に見ながら「これ作りたい！」と選ぶ時間も楽しみのひとつになりそうです。
■目次
Chapter1：米粉を知る
Chapter2：米粉の焼き菓子
Chapter3：米粉のケーキとドーナツ
Chapter4：そのほかのお菓子
Chapter5：とくべつな日のおやつ
Study：アレルギーについて(慶應義塾大学病院小児科・アレルギーセンター 冠城祥子先生)
■こんな人におすすめ
・食物アレルギーを持つ子どもを育てている方
・子どもに安心して食べさせられるおやつを探している方
・米粉を使ったおやつにチャレンジしてみたい方
・「子どもに食べさせたい」と心から思えるレシピを探している方
■書籍情報
・書名：小麦・卵・乳・白砂糖を使わない 子どもと食べたい 米粉100%のおやつ
・著者：江黒由佳
・発売日：2025年10月
・仕様：B5判 並製 112ページ
・定価：1760円(税込)
・ISBN：978-4-7661-4097-2
アレルギーがある子も、そうでない子も「おいしいね」と一緒に笑える時間が増えるように。そんな願いをこめて、この本は生まれました。日々のおやつ作りを通して、子どもとのやさしい時間を育んでみませんか？
文＝今田香