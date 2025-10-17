「おいしいね」を一緒に言える幸せを。やさしい米粉のおやつ本が登場！


2025年10月発売の『小麦・卵・乳・白砂糖を使わない　子どもと食べたい 米粉100%のおやつ』

子どものおやつの時間は、日常のなかの大きな楽しみのひとつですよね。でも、アレルギーを抱える子どもたちにとっては、そのひとときが制限つきになってしまうこともあります。

そんな現実に向き合い、「自分の子どもにも、友だちと同じようにおやつを楽しんでほしい」と願った1人の母親がいました。福島県在住の江黒由佳さんは、3人の子どもを育てながら、菓子工房「Sucre」(シュクレ)を営むパティシエでもあります。もともとは小麦粉を使った洋菓子を作っていましたが、あるとき、我が子に食物アレルギーがあることが判明。そこから江黒さんの挑戦がはじまりました。

「友だちと同じものを食べさせてあげたい」そう願って作りはじめたおやつたち


何百回、何千回と失敗を繰り返しながらも、辿り着いたのは「米粉100%」のおやつ。小麦・卵・乳などの8大アレルゲンを含まず、さらに白砂糖も使わない、やさしいレシピの数々です。

※8大アレルゲン：えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

そして2025年10月、このレシピが1冊の本になりました。タイトルは『小麦・卵・乳・白砂糖を使わない　子どもと食べたい 米粉100%のおやつ』。43品のおやつは、どれも子どもが「かわいい！」「おいしい！」と笑顔になれるビジュアルと味わいに仕上がっています。

2025年10月発売の『小麦・卵・乳・白砂糖を使わない　子どもと食べたい 米粉100%のおやつ』


■本書の見どころ

・かわいい！楽しい！子どもと一緒に選べる全43レシピ

ひなまつりやこどもの日など、行事に合わせた特別レシピも。

・お菓子作り初心者のママも安心

細かいプロセス写真付きで、失敗しにくい作り方を紹介。

・米粉ってなにが違うの？

初めて使う人にもわかりやすい解説ページ付き。

・専門家による信頼の監修

小児科医(慶應義塾大学医学部 アレルギーセンター・冠城祥子先生)と管理栄養士がサポート。

■子どもと一緒に選べるおやつ時間

たとえば、もっちりとした食感が楽しいドーナツやクッキー、しっとりしたケーキなど、バリエーションも豊富。行事のための特別なレシピもあり、子どもと一緒に見ながら「これ作りたい！」と選ぶ時間も楽しみのひとつになりそうです。

子どもと一緒に見てもかわいいレシピがたくさん


基本の米粉クッキー


「もちもちドーナツ」「もっちり焼きドーナツ」


「こいのぼりケーキ」と「ひなまつりクレープ」


■目次

Chapter1：米粉を知る

Chapter2：米粉の焼き菓子

Chapter3：米粉のケーキとドーナツ

Chapter4：そのほかのお菓子

Chapter5：とくべつな日のおやつ

Study：アレルギーについて(慶應義塾大学病院小児科・アレルギーセンター 冠城祥子先生)

目次


■こんな人におすすめ

・食物アレルギーを持つ子どもを育てている方

・子どもに安心して食べさせられるおやつを探している方

・米粉を使ったおやつにチャレンジしてみたい方

・「子どもに食べさせたい」と心から思えるレシピを探している方

■書籍情報

・書名：小麦・卵・乳・白砂糖を使わない　子どもと食べたい 米粉100%のおやつ

・著者：江黒由佳

・発売日：2025年10月

・仕様：B5判 並製 112ページ

・定価：1760円(税込)

・ISBN：978-4-7661-4097-2

アレルギーがある子も、そうでない子も「おいしいね」と一緒に笑える時間が増えるように。そんな願いをこめて、この本は生まれました。日々のおやつ作りを通して、子どもとのやさしい時間を育んでみませんか？

文＝今田香