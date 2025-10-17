今季最も稼ぐサッカー選手ランキングが発表!! トップ10合計は9億4500万ドル
アメリカ経済誌『フォーブス』は16日、2025-26シーズンのサッカー選手推定収入ランキングトップ10を発表した。1位はポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)で2億8000万ドル(約420億円)と推定されている。
このランキングは大手経済メディアの『フォーブス』が公開情報や関係者からの情報をもとに、クラブとの契約などで得られる「フィールドでの収入」とスポンサー契約などで得られる「フィールド外での収入」を合わせて作成。上位10選手の合計は9億4500万ドル(約1427億円)になる見込みだが、昨季の合計金額よりも4%ほど低いという。同誌はFWネイマールがアルヒラル(サウジアラビア)を退団して母国のサントスに復帰したことで総収入が1億1000万ドルから3800万ドルに大幅に低下し、トップ10から外れたことを理由としている。
C・ロナウドは直近10年間で6回目のトップになる見込みで、1990年の調査開始から現役全アスリートで2億8000万ドルを越えたのは2015年6月までの12か月間で推定3億ドルを稼ぐなどしたフロイド・メイウェザー(ボクシング)のみの模様。今季サッカー選手で2位のFWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)の推定収入は1億3000万ドルのため、同誌は「天文学的な収入で長年のライバルとも大きく差を開いている」と伝えている。
『フォーブス』発表のトップ10は以下の通り
1位:FWクリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)/2億8000万ドル
2位:FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)(I・マイアミ)/1億3000万ドル
3位:FWカリム・ベンゼマ(アルイテハド)/1億400万ドル
4位:FWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)/9500万ドル
5位:FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・C)/8000万ドル
6位:FWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)/6000万ドル
7位:FWモハメド・サラー(リバプール)/5500万ドル
8位:FWサディオ・マネ(アルナスル)/5400万ドル
9位:MFジュード・ベリンガム(R・マドリー)/4400万ドル
10位:FWラミネ・ヤマル(バルセロナ)/4300万ドル
このランキングは大手経済メディアの『フォーブス』が公開情報や関係者からの情報をもとに、クラブとの契約などで得られる「フィールドでの収入」とスポンサー契約などで得られる「フィールド外での収入」を合わせて作成。上位10選手の合計は9億4500万ドル(約1427億円)になる見込みだが、昨季の合計金額よりも4%ほど低いという。同誌はFWネイマールがアルヒラル(サウジアラビア)を退団して母国のサントスに復帰したことで総収入が1億1000万ドルから3800万ドルに大幅に低下し、トップ10から外れたことを理由としている。
『フォーブス』発表のトップ10は以下の通り
1位:FWクリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)/2億8000万ドル
2位:FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)(I・マイアミ)/1億3000万ドル
3位:FWカリム・ベンゼマ(アルイテハド)/1億400万ドル
4位:FWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)/9500万ドル
5位:FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・C)/8000万ドル
6位:FWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)/6000万ドル
7位:FWモハメド・サラー(リバプール)/5500万ドル
8位:FWサディオ・マネ(アルナスル)/5400万ドル
9位:MFジュード・ベリンガム(R・マドリー)/4400万ドル
10位:FWラミネ・ヤマル(バルセロナ)/4300万ドル