『007』シリーズのジェームズ・ボンドのように、演じる俳優が次々と変わっていくアクション映画もあれば、俳優のイメージと強く結びついて「このキャラクターを演じるのは彼以外には考えられない」というシリーズ作品もある。インディ・ジョーンズシリーズのハリソン・フォードは、まさにその典型だろう。1981年公開の『レイダース／失われたアーク《聖櫃》』から始まり、足かけ42年も冒険好きの考古学者インディ・ジョーンズを演じ続けた。その第5作『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（2023年）が『金曜ロードショー』（日本テレビ系）で地上波初放送される。

参考：『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』が「面白かった！」からこそ気になったこと

アメリカの映画ファンや評論家たちの間では、映画の質を落とす馬鹿げた設定や、有り得ないシチュエーションを指す「Nuking the Fridge（冷蔵庫を核攻撃）」というミームがある。これは第4作『インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国』（2008年）の公開時に生まれたワードで、核爆発から身を守るためにインディが冷蔵庫の中に隠れるシーンを例えたものだ。

この第4作は脚本担当のデヴィッド・コープ自身が、監督のスティーヴン・スピルバーグにオチを変えるよう直談判したほど荒唐無稽な結末を迎えるわけだが、前述のミームを含めた4作目への酷評は、第3作『インディ・ジョーンズ／最後の聖戦』（1989年）から19年ぶりの新作と、ハリソンのインディ・ジョーンズがスクリーンにカムバックといった期待感が大きかったゆえの裏返しでもあっただろう。

だからこそ……というわけでもないだろうが、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』は、アルキメデスのダイヤルを巡るナチスとインディの攻防戦という、オーソドックスな“神秘の秘宝の争奪戦”に原点回帰している（ちなみに第4作の敵はソ連軍だった）。

第4作『クリスタル・スカルの王国』から15年ぶりの新作となり、撮影当時79歳のハリソンを回想シーンで30代後半に見えるようデジタル加工が施されたシーンがある。ルーカスフィルム傘下の特殊効果スタジオILM（インダストリアル・ライト＆マジック）による技術で、これぞまさしく映画のマジック！ 『レイダース／失われたアーク《聖櫃》』に出演した頃のような若々しいインディと、現在の年齢のインディが共存している珍しい映画でもある。

ルーカスフィルムに眠る膨大なハリソンのアーカイブ映像を元に、AI技術を応用して、演技中のハリソンの顔に付けた小さなマーキングに合わせ若い顔に加工したという。これも映画を取り巻く技術が向上した2020年代の今だからこそ可能な作品だろう。その意味では、ちゃんと今だからこそできる最新技術を投入した現代版インディ・ジョーンズなのだ。

それにしても御年79歳のハリソン・フォードが、1981年からスタートしたアドベンチャー映画で、まだアクションに挑戦しているのは驚くべきことだ。なにしろシリーズ第3作『最後の聖戦』に出演していた父親役のショーン・コネリー（当時59歳）の年齢を遥かに超えて現役なのだから。

もちろん、昔も今も危険なシーンはスタントマンが担当しているだろうが、高齢のハリソンがまだまだ『失われたアーク』の延長上にあるシリーズに出続けていること自体が奇跡といえる。彼ほどの齢になれば、枯れて落ち着いた父親か祖父役を演じていても不思議ではないが、『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』（2014年）、『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（2015年）、『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』（2025年）、そして本作と、SF／アクションの分野に果敢に挑んでいるのは実に素晴らしい。

さて、テレビ放送となれば気になるのが日本語吹き替えだが、過去のシリーズ『失われたアーク』から『最後の聖戦』までインディ・ジョーンズシリーズを始め、数々の映画でハリソンの吹替を担当している村井國夫が演じている。本シリーズ4作目『クリスタル・スカルの王国』では別の声優による吹替版が制作されて悔しい想いをしたという村井が、『運命のダイヤル』で見事に返り咲いたことで、これを機会に4作目も村井による吹替版がテレビ放送用に録り直される快挙を果たした。1985年の日本テレビ放送版『スター・ウォーズ』の頃から、ハリソン・フォードの吹き替え声優として村井を強く支持する洋画ファンも多く、今回の地上波放送は村井國夫の声で喋るハリソン・フォードを堪能できるわけだ。

ハリソンは2022年9月のカリフォルニア州の映画祭に登壇し「これで最後です」と挨拶している。（※1）また、2023年7月に豊洲のシネコンで『運命のダイヤル』の舞台挨拶に立った村井國夫へ向けたビデオメッセージでも「（インディの）長旅に付き合ってくれてありがとう」と話しており（※2）、インディ・ジョーンズの冒険はこの映画をもって終わりとなりそうだが、劇場公開を見逃した人も含め、今回の地上波放送で見届けていただきたい。

参照※1. https://www.vogue.co.jp/celebrity/article/harrison-ford-last-time-in-the-role-indiana-jones-5※2. https://www.youtube.com/watch?v=uAcjq3BJl7c（文＝のざわよしのり）