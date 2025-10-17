A.B.C-Zが、3カ月連続リリース第3弾となる新曲「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」を本日10月17日に配信リリース。また、本日20時にMVがプレミア公開される。

（関連：A.B.C-Z 戸塚祥太、後輩から慕われるパーソナリティ ソロライブや京本大我とのエピソードに見る生き様）

本楽曲は、時代を感じるリバイバルかつロマンティックで力強いストレートなロックナンバー。タイトルには、“鈍根の人間でも努力を重ねていけば、土塁の如く積み上がり大成する”という意味が込められている。作詞を爆風スランプのサンプラザ中野くん、作曲をパッパラー河合が担当し、アレンジは亀田誠治が手がけた。

MVでは、マイクスタンドのみでのパフォーマンスが映し出されている。4人それぞれの個性が見られる作品となっており、ラストシーンでの“爆風”を受けながらのパフォーマンスも見どころだ。

なお、A.B.C-Zは配信シングル3曲を含む全15曲入りの9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』のリリースを10月29日に控えている。

【爆風スランプ コメント】

・パッパラー河合

男性アイドルグループに曲を提供させていただくのは初めてで、聴いてるだけでワクワクします！この曲をひっさげて時代を駆け抜けてください！

・サンプラザ中野くん

今回A.B.C-Zの皆様とまたお仕事出来て嬉しいです。サンプラザ中野くんです。以前からご縁を感じています。番組に呼んでいただいたり、塚ちゃんと土砂災害ボランティアの現場で偶然会ったり。これからも宜しくお願いいたします！

（文＝リアルサウンド編集部）