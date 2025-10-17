・三菱ＵＦＪなど銀行株が軒並み安、米地銀の信用懸念による売りが波及

・三井Ｅ＆Ｓは１８年ぶり高値圏舞う、国内証券が目標株価引き上げ

・桜島埠が３連騰、自民と維新の政策協議スタートで思惑

・ヒーハイストが連日のＳ高人気、球面軸受けなどロボティクス分野での独自技術に期待

・アクリートがＳ高カイ気配、量子暗号通信・ＡＩ開発の米社との合弁会社設立を材料視

・リクルートは一進一退、上限２．６８％の自社株買いを発表

・イトヨーギョがマド開け急騰、大阪「副首都構想」と国策の下水道インフラで活躍期待

・エムビーエスが急反発、自社株買いと人型ロボット開発企業への出資を材料視

・アドテストは強弱観対立もやや売り優勢、米半導体株高も円高などが逆風材料に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS