【秋華賞／データ攻略】エンブロイダリーとジョスランの「買い or 消し」　カムニャック1強に“NO”を突きつける「3.0.1.1」

今週は京都競馬場で（芝2000m）が行われる。今年は春のクラシックを制した2頭が出走し、最後の一冠を座を競う。

ここでは、過去10年から2013年以降の京都開催を参照。エンブロイダリーとジョスランにフォーカスしたデータを取り上げる。

■エンブロイダリーに「3.0.1.1」の追い風

春には桜花賞を制し世代のトップに躍り出たエンブロイダリー。その後オークスは馬券外に敗れ、同レースから直行ローテを選択した。はたして2000mの距離は大丈夫なのか……血統がもたらす距離への不安が囁かれているが、データ面での強調材料は確かに存在する。

・桜花賞を上がり3F3位以内で勝利【3.0.1.1】

馬券内率に換算すると80％。アーモンドアイやデアリングタクト、リバティアイランドといった三冠馬が該当する一方、非該当馬だったレッツゴードンキ、レーヌミノルは揃って凡走。桜花賞を上がり3F3位以内で制した馬×京都開催の秋華賞の相性は抜群だ。

エンブロイダリーについて補足すると、同馬の近親にはブエナビスタ、アドマイヤオーラ、トーセンレーヴといった現役時代に芝2000mのオープンクラスを制した馬がズラリ。父アドマイヤマーズの印象から距離不安を抱いてしまうところだが、少なくとも3歳牝馬同士の2000m戦における決定打とまでは言えないだろう。オークスのリベンジへ。態勢は整った。

■ジョスランに「0.0.0.19」の鬼門データ

一方で、不安要素が満載なのはジョスラン。前走紫苑Sは2着に入り、素質の一端を証明した良血馬。兄エフフォーリアに続くGI制覇に期待がかかるなか、浮上したマイナスデータとは？

・GI出走歴のない関東馬【0.0.0.19】

これだけの数が該当しながら馬券内ゼロ。アーモンドアイをはじめとした秋華賞で好走した関東馬にはすでにGI出走歴があり、非該当の本馬にとって“鬼門”と言えるデータが出現してしまっているのだ。

前述のデータに加えて、上がり3F33秒台の脚を使えるジョスランにとっては週末京都の不安定な天候も気がかり。関西圏＋初GI＋馬場コンディション。未知の条件が積み重なる可能性が高いここは“消し”評価が妥当か。

