Snow Manの宮舘涼太が、10月16日に開催された映画『火喰鳥を、喰う』の大ヒット御礼舞台挨拶に登壇。黒を基調にしたクラシカルな装いと、凛とした表情で会場を魅了した。

■モノトーンコーデでも圧倒的存在感！気品漂う“宮舘涼太スタイル”

『火喰鳥を、喰う』の公式SNSでは、水上恒司、山下美月、小野塚勇人とのオフショットが公開。宮舘は、ロング丈の黒のコートに細かなドット柄のシャツ、ボリュームのあるリボンスカーフを合わせたクラシカルなスタイル。シックなモノトーンに、シャツのさりげない柄で遊び心を添えている。

ヘアスタイルは、前髪をセンターでゆるく分けたナチュラルな仕上がり。毛先は軽く外へ流れるような自然な動きをつけ、かっちりとした装いにやわらかなニュアンスをプラスした。

ファンからは「まさに王子」「美しさが異次元」「立っているだけで絵になる」「どこまでも気品がある」「デカリボン舘様を拝めて眼福」「キッシンの衣装みたい」「なんでも似合っちゃうのすごい」「高貴で好きすぎる」といった声が寄せられている。

■宮舘涼太＆水上恒司＆山下美月の3ショットも

■“ビッグリボン”が似合う宮舘涼太

■“キッシン” Snow Man「KISSIN’ MY LIPS」MV

Snow Man

