17日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比450.43円（-0.93％）安の4万7827.31円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は427、値下がりは1127、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は141.42円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が102.36円、ファナック <6954>が19.87円、日東電 <6988>が18.86円、中外薬 <4519>が18.38円と並んだ。



プラス寄与度トップはダイキン <6367>で、日経平均を6.90円押し上げ。次いでイオン <8267>が6.57円、ＫＤＤＩ <9433>が6.46円、任天堂 <7974>が5.89円、ＨＯＹＡ <7741>が3.87円と続いた。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は食料で、以下、その他製品、水産・農林、精密機器が続いた。値下がり上位には保険、銀行、証券・商品が並んだ。



株探ニュース

