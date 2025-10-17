ETF売買動向＝17日前引け、野村日気候、ＧＸ純金Ｈが新高値 ETF売買動向＝17日前引け、野村日気候、ＧＸ純金Ｈが新高値

17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比30.9％増の2315億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.2％増の1376億円だった。



個別では純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> など16銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が9.55％高と大幅な上昇。



一方、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> は9.09％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は8.66％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は6.94％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.21％安、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> は3.86％安と大幅に下落した。



日経平均株価が450円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金921億6700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1021億9300万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が149億3300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が67億8800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が64億3700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が56億1900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が43億200万円の売買代金となった。



株探ニュース

