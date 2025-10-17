東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アクリートが一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アクリートが一時S高

17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数104、値下がり銘柄数461と、値下がりが優勢だった。



個別ではアクリート<4395>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ジェイドグループ<3558>、ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<5527>、リグア<7090>は年初来高値を更新。データセクション<3905>、エムビーエス<1401>、ＢＣＣ<7376>、リビングプラットフォーム<7091>、ハウテレビジョン<7064>は値上がり率上位に買われた。



一方、リップス<373A>がストップ安。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、インテグループ<192A>、ＭＦＳ<196A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>など18銘柄は年初来安値を更新。ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、サンバイオ<4592>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、サイエンスアーツ<4412>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

