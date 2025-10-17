ETF売買代金ランキング＝17日前引け
17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 92167 21.9 39440
２. <1540> 純金信託 39009 97.1 24400
３. <1357> 日経Ｄインバ 14933 48.8 6669
４. <1579> 日経ブル２ 6788 8.8 424.4
５. <2036> 金先物Ｗブル 6459 55.5 184850
６. <1458> 楽天Ｗブル 6437 5.9 46770
７. <314A> ｉＳゴールド 5708 105.8 308.8
８. <1360> 日経ベア２ 5619 -4.5 163.6
９. <1321> 野村日経平均 4302 -49.1 49660
10. <1542> 純銀信託 4277 58.1 27000
11. <1326> ＳＰＤＲ 3608 132.2 59910
12. <1328> 野村金連動 3391 123.5 15515
13. <1568> ＴＰＸブル 1991 5.8 626.5
14. <1541> 純プラ信託 1827 48.7 9987
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1736 226.3 780.0
16. <1459> 楽天Ｗベア 1602 -23.0 269
17. <1615> 野村東証銀行 1558 170.5 443.4
18. <1306> 野村東証指数 1523 14.9 3334.0
19. <356A> ＧＸＳＰＣＦ 1492 888.1 1286
20. <1330> 上場日経平均 1173 0.2 49730
21. <2644> ＧＸ半導日株 1101 -39.3 2367
22. <1329> ｉＳ日経 1098 -54.9 4974
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1008 152.0 2099.5
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 998 -25.0 60570
25. <1545> 野村ナスＨ無 989 307.0 37280
26. <2038> 原油先Ｗブル 936 293.3 1309
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 840 122.2 1137
28. <1358> 上場日経２倍 775 129.3 74420
29. <200A> 野村日半導 768 -42.2 2141
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 756 1.3 2224
31. <1655> ｉＳ米国株 743 89.5 715.2
32. <1671> ＷＴＩ原油 710 117.1 2777
33. <1489> 日経高配５０ 695 47.6 2503
34. <425A> ＧＸ純金 650 39.2 349.7
35. <1320> ｉＦ日経年１ 586 -43.1 49490
36. <1356> ＴＰＸベア２ 488 134.6 200.1
37. <1543> 純パラ信託 485 71.4 73950
38. <180A> ＧＸ超長米債 405 10025.0 297.5
39. <1476> ｉＳＪリート 351 526.8 2015
40. <2559> ＭＸ全世界株 335 79.1 24245
41. <2510> 野村国内債券 328 35.0 860.5
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 302 12.7 11390
43. <1673> ＷＴ銀 294 69.9 8032
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 277 82.2 168
45. <1571> 日経インバ 272 -53.3 442
46. <1398> ＳＭＤリート 267 66.9 1988.0
47. <2244> ＧＸＵテック 263 -11.1 2903
48. <2865> ＧＸＮカバコ 261 31.2 1130
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 257 32.5 57010
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 247 -9.9 28565
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
