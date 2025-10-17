　17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 92167　　　21.9　　　 39440
２. <1540> 純金信託　　　　 39009　　　97.1　　　 24400
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 14933　　　48.8　　　　6669
４. <1579> 日経ブル２　　　　6788　　　 8.8　　　 424.4
５. <2036> 金先物Ｗブル　　　6459　　　55.5　　　184850
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6437　　　 5.9　　　 46770
７. <314A> ｉＳゴールド　　　5708　　 105.8　　　 308.8
８. <1360> 日経ベア２　　　　5619　　　-4.5　　　 163.6
９. <1321> 野村日経平均　　　4302　　 -49.1　　　 49660
10. <1542> 純銀信託　　　　　4277　　　58.1　　　 27000
11. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3608　　 132.2　　　 59910
12. <1328> 野村金連動　　　　3391　　 123.5　　　 15515
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1991　　　 5.8　　　 626.5
14. <1541> 純プラ信託　　　　1827　　　48.7　　　　9987
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1736　　 226.3　　　 780.0
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1602　　 -23.0　　　　 269
17. <1615> 野村東証銀行　　　1558　　 170.5　　　 443.4
18. <1306> 野村東証指数　　　1523　　　14.9　　　3334.0
19. <356A> ＧＸＳＰＣＦ　　　1492　　 888.1　　　　1286
20. <1330> 上場日経平均　　　1173　　　 0.2　　　 49730
21. <2644> ＧＸ半導日株　　　1101　　 -39.3　　　　2367
22. <1329> ｉＳ日経　　　　　1098　　 -54.9　　　　4974
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1008　　 152.0　　　2099.5
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 998　　 -25.0　　　 60570
25. <1545> 野村ナスＨ無　　　 989　　 307.0　　　 37280
26. <2038> 原油先Ｗブル　　　 936　　 293.3　　　　1309
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 840　　 122.2　　　　1137
28. <1358> 上場日経２倍　　　 775　　 129.3　　　 74420
29. <200A> 野村日半導　　　　 768　　 -42.2　　　　2141
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 756　　　 1.3　　　　2224
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 743　　　89.5　　　 715.2
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 710　　 117.1　　　　2777
33. <1489> 日経高配５０　　　 695　　　47.6　　　　2503
34. <425A> ＧＸ純金　　　　　 650　　　39.2　　　 349.7
35. <1320> ｉＦ日経年１　　　 586　　 -43.1　　　 49490
36. <1356> ＴＰＸベア２　　　 488　　 134.6　　　 200.1
37. <1543> 純パラ信託　　　　 485　　　71.4　　　 73950
38. <180A> ＧＸ超長米債　　　 405　 10025.0　　　 297.5
39. <1476> ｉＳＪリート　　　 351　　 526.8　　　　2015
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 335　　　79.1　　　 24245
41. <2510> 野村国内債券　　　 328　　　35.0　　　 860.5
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 302　　　12.7　　　 11390
43. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 294　　　69.9　　　　8032
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 277　　　82.2　　　　 168
45. <1571> 日経インバ　　　　 272　　 -53.3　　　　 442
46. <1398> ＳＭＤリート　　　 267　　　66.9　　　1988.0
47. <2244> ＧＸＵテック　　　 263　　 -11.1　　　　2903
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 261　　　31.2　　　　1130
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 257　　　32.5　　　 57010
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 247　　　-9.9　　　 28565
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース