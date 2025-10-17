◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース 3-1 ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはリーグ優勝決定シリーズで3連勝。2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけました。

日本時間17日に行われた第3戦。初回には大谷翔平選手の3塁打で好機をつかみ、ムーキー・ベッツ選手のタイムリーで1点を戦制します。直後には同点に追いつかれるも、6回に2点を勝ち越し。この2点のリードのまま迎えた9回には、佐々木朗希投手が登板しました。

最初の打者には2球のストレートが連続でボール。160キロのストレートで見逃しとするも、4球目となった155キロのストレートをはじき返されました。打球はそのままサードの深い位置に飛ぶも、ショートについていたムーキー・ベッツ選手が好反応。一気に駆け込み逆シングルで捕球すると、体を返しながらのジャンピング送球でアウトを奪いました。この好守備にも助けられ、佐々木投手は三者凡退。2点のリードを守ったまま試合を収めました。

試合後、ロバーツ監督はベッツ選手について「彼は大きなプレーを続けています。ロウキが落ち着けるようにバックハンドで処理したあのプレーも、彼が素晴らしいプレーを続けている証拠です。ショートストップとしてゴールドグラブ賞の候補に挙がっているのも当然でしょう」とコメント。続けて「あのプレーは大きかった。先頭打者を出塁させたら、そのイニングがどう展開したか予測がつかないからね」と語り、その技術を称賛しました。