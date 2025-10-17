秋山成勲 （C）ORICON NewS inc.

　格闘家の秋山成勲（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。ブータンのジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王と食事をしたことを報告した。

【写真】秋山成勲が食事をともにしたブータンのジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王

　秋山は「幸運にも、ブータンの王様と夕食をすることができました」とつづり、約3時間ともに過ごし、たくさん話をしたことを明かしている。

　その中でも、ゴルフがとても好きだと聞いたと紹介するなど、貴重な時間を過ごしたことを伝えた。この経験に「素晴らしい時間をありがとうございます」と感謝の言葉を述べている。