さとう珠緒、大胆イメチェン 黒髪×ぱっつん前髪に「別人かと思いました」「新鮮でいいですネ」
俳優でタレントのさとう珠緒が17日、自身のインスタグラムを更新し、日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（毎週木曜 後8：00）出演時の“黒髪ぱっつん”姿を披露した。
【写真】黒髪×ぱっつん前髪 大胆イメチェンしたさとう珠緒
投稿では「ぐるナイ前髪ぱっつん企画」と題し、普段は自分でメイクをしないというさとうが「しっかりメイクでびっくり」と撮影の裏側を報告。番組での変身企画の一環として黒髪と前髪ぱっつんのスタイルに挑戦した姿を公開した。
ヘアを担当したのは、アピッシュ ギンザの鈴木智未氏。さとうは「カット、カラー、シャンプーをたった40分で仕上げてくれたのでした すごい〜」と驚きを交えて感謝をつづり、「皆様ありがとうございました〜 良い一日を」とメッセージを添えた。
この投稿にフォロワーからは「うゎ〜カワイイ!!新鮮でいいですネ」「珠緒さん雰囲気変わりましたね！似合います」「珠緒ちゃん綺麗、別人かと思いましたよ」などヘアスタイルを称賛する声が相次いでいる。
