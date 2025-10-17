◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に勝利。3連勝で対戦成績を3勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけた。

またも先発が試合をつくった。グラスノーが2回に連打で1点を失ったが、3回に2番・チュラングから始まる中軸を3者連続三振に仕留めるなど、尻上がりに調子を上げて5回2/3を3安打1失点。第1戦で8回無失点だったスネル、第2戦で9回1失点で完投勝利した山本に続き、短期決戦で仕事を果たした。

スタメンマスクをかぶった正捕手・スミスは試合後に「この3人のピッチングは本当にすごい。どこのチームに行ってもエースになれるような連中だよ。そんな彼らがうちにいるのは幸運だし、今は全員がベストの状態で投げてる。ポストシーズンでこれは最高の形だね」と絶賛。「とにかくこの勢いをキープして、明日このシリーズを終わらせたい」と4連勝での突破に意気込んだ。

第4戦は大谷が先発予定で、スミスは試合をつくる鍵として「これまで通りやることだ。カウントを先行させて、弱い打球を打たせる。とにかく彼のピッチングをすること」ときっぱり。「翔平はこのリーグでもトップクラスのピッチャーだから、明日もいいスタートを切ってくれると思う」と好投を信じた。

そして、ワールドシリーズ進出に王手をかけて迎える第4戦に向け「いい野球を続けるだけだよ。毎年のゴールはワールドシリーズに行って優勝することだからね。あと1勝。明日も集中して、このシリーズを決めにいく」と力を込めた。