¡ÖæÆÊ¿¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ä¡×£³Ï¢¾¡¸å¤Î´ÆÆÄ²ñ¸«¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂè£±Ìä¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö»ä¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤âÈà¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³¡Ý£±¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ìµ½ý¤Î£³Ï¢¾¡¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÀèÀ©¤Î¸ý²Ð¤È¤Ê¤ë»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï£³Ï¢¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ²¦¼ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÏÂçÃ«¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¬ºÇ½é¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Ìîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉõ¤¸¤ë¤«¡©º¸Åê¼ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Èà¤ÏÉ¬¤ºÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¸½¾õ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤À¤«¤éÁê¼ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤Îº¸ÏÓ¡¢¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤«¤é£¸Àï¤Ö¤ê¤ÎÄ¹ÂÇ¤È¤Ê¤ë»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Â³¤¯£²ÂÇÀÊ¤Ï²øÊª¿·¿Í±¦ÏÓ¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤ÎÁ°¤ËËÞÂà¡£¼·²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ï£´ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥±¡¼¥Ë¥Ã¥°¤ÎÁ°¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨¡¦£±£µ£¸¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ï¢¾¡¡£¡ÖÈà¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼éÈ÷¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢æÆÊ¿¤ÏËÜ¿Í¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤Ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÀè¤ÏÄ¹¤¤¡£Èà¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¡£»ä¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤âÈà¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£