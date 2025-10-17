ÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤êÂçÉÔ¿¶¡Ä³³¤Ã¤×¤Á¥Ö·³¤ÎMVPÃË¤¬ÅÇÏª¡ÖÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ë¡Ä¡×¡¡ÌÜ»Ø¤¹ËÜµòÃÏÀ¸´Ô
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë3Ï¢ÇÔ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¤Ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè3Àï¤ò1-3¤ÇÍî¤È¤·¡¢3Ï¢ÇÔ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á³°Ìî¼ê¤Ï¡¢NLCS½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.091¤ÈÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2018Ç¯MVP¤Î¼çË¤¡¦¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤Ï½é²ó¤ËNLCS3»î¹çÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î3ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3»î¹ç¤Ç11ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.091¤ÈÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ¿¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤Ë»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢NLCS3»î¹ç¤Ç11ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.182¡£¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤Î¾õÂÖ¤Ï¿¼¹ï¤À¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÈÖ¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥Þ¥¯¥«¥ë¥Ó¡¼µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤«¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ïº£¡¢Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤¤ÌÜÉ¸¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÌá¤ë¤³¤È¤À¡£»Ä¤ê¤Î»ö¤Ï¸å¤Ç¹Í¤¨¤ë¤µ¡£4Ï¢¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢1¾¡¤·¤Ê¤¤¤È4Ï¢¾¡¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡¡17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ÎÍ½Äê¡£¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤¬ÉüÄ´¤·¡¢Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
