鈴木おさむ氏（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/17】元放送作家の鈴木おさむ氏が10月16日、自身のInstagramを更新。息子との2人旅の様子に反響が集まっている。

【写真】鈴木おさむ氏「頼もしい後ろ姿」息子との2人旅ショット

◆鈴木おさむ氏、息子との2人旅の様子を公開


鈴木氏は「長崎ハウステンボス 父と息子の丸2日 いい思い出になりましたー」と綴り、思い出の写真を公開。ライフル銃を持つ姿や、息子の後ろ姿を公開。ハロウィンイベントで一緒に踊る姿も投稿した。

◆鈴木おさむ氏の投稿に反響


この投稿に「親子旅最高」「仲良しで羨ましい」「男2人の世界」「楽しそう」「頼もしい後ろ姿」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】