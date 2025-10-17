堀未央奈、色白素肌輝くキャミソール姿「艶っぽい」「うなじ綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/17】元乃木坂46の堀未央奈が10月16日、自身のInstagramを更新。素肌が際立つキャミソール姿に、反響が集まっている。
【写真】堀未央奈「うなじ綺麗」と話題のキャミ姿
堀はシルバーのキャミソールワンピース姿を公開。長い髪を手で束ねポニーテールのようにしたポーズでの横からのショットや、髪を下ろし正面からのショットを投稿。キャミソールからすらりとのびる腕や、美しいデコルテを披露している。
この投稿にファンからは「美しい」「うなじ綺麗」「艶っぽい」「女神でしかない」「大人の魅力」と声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
