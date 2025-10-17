辻ちゃん長女・希空（のあ）、チラリ肩見せコーデ披露「ビジュ強すぎ」「投げキッスにやられた」の声
【モデルプレス＝2025/10/17】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が10月15日、自身のTikTokを更新。美しい肩をのぞかせたオフショルダートップス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女「ビジュ強すぎ」と話題の美肩見せルック
希空は「毛先ブリーチ4回くらいあるから切るか迷ってる」とコメントを添えて投稿。黒のトップスは片方の肩を見せるオフショルダートップスで、美しい肩を披露しながらダンスを踊っている。
この投稿にファンからは「可愛い」「チラ見えの肩が綺麗」「投げキッスにやられた」「ビジュ強すぎ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
