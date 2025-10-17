バービー、夫＆娘のプラベ2ショット公開「保育園に迎えに行き」
【モデルプレス＝2025/10/17】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが10月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫と娘の2ショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】バービー、保育園帰りの眼福家族ショット
バービーは「保育園に迎えに行き雨宿りで入ったお店で仕事帰りの夫と合流」と添えて投稿。夫が娘を抱っこし、娘の顔に夫が顔を寄せる仲睦まじいオフショットを公開している。
この投稿にファンからは「親子仲良し」「幸せな風景」「ほっこり気分になった」といったコメントが寄せられている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆バービー、夫＆娘2ショット公開
◆バービーの投稿に反響
