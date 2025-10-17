「めちゃくちゃ汗かいてました笑」當真あみ、真夏なのにもこもこセーターで撮影「超かわちい」
女優の當真あみが、17日までにインスタグラムを更新。真夏に撮影した“もこもこセーター”姿を公開すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。
【写真】撮影のため真夏にセーター＆マフラーを身に付けた當真あみ
當真が投稿したのは、17日より公開の主演映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』からのオフショット。セーターを着て首にはマフラーを巻いた當真が、カメラに笑顔を見せている。投稿によると、映画の撮影は昨年8月に行われたそうで「映像では涼しげに映ってますがめちゃくちゃ汗かいてました笑」と明かしている。
真夏に真冬の装いで挑んだ撮影のオフショットに、ファンからは「もふもふ超かわちい」「めちゃくちゃ可愛い」「真夏だったのね！女優さんってすごい」などの反響が寄せられている。
■當真あみ（とうま あみ）
2006年11月2日生まれ。沖縄県出身。地元・沖縄で中学2年の時にスカウトされ芸能界入り。翌年のリクルートの企業CMでデビューを果たした。女優としてドラマ『妻、小学生になる。』（2022年）、映画『水は海に向かって流れる』（2023年）などにも出演。2025年は7月期ドラマ『ちはやふるｰめぐりｰ』（日本テレビ系）で主演を務めた。
引用：「當真あみ」インスタグラム（@ami_touma_）
