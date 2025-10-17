◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦で接戦を制し、３勝無敗とした。これまでのメジャーの７試合制のポストシーズンでは３勝無敗となったチームは０４年のア・リーグ優勝決定シリーズのヤンキースを除く４１チーム中４０チームが勝っており、突破率は９７・６％となった。

「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、初回先頭の１打席目に右翼線へ三塁打を放ち、続くベッツの適時二塁打で生還。地区シリーズ以降の７試合では初の長打で先制点を演出して、勝利に貢献。あす１７日（同１８日）の第４戦ではストレート突破へ先発登板する。佐々木朗希投手（２３）は２点リードの９回に登板して３者凡退で試合を締めくくりポストシーズン３つ目となるセーブをマーク。本拠地初セーブで、第１戦で１失点した不安を吹き飛ばした。

ここまでポストシーズンは９試合中、５試合に登板。日程的に恵まれたこともあって２日連続登板はないが、地区シリーズ第４戦では３回３６球を投げるなど、これまで経験のなかった救援でフル回転している。リーグ優勝決定シリーズでも第１戦では２点リードの９回に１安打２四球で１点を失い試合を締めくくれなかったが、中２日で修正し「先発の時もそうですけど毎回自分の思うようなパフォーマンスが出せるわけではないと思いますし、いい、悪いの波はあると思うので、その中でアウト３つをどうとるかを考えないといけないので、前回は自分から相手にチャンスを与えてしまったことはすごく反省だと思いますし、しっかりいいフォームで毎回調整して、少しでも自分のボールをコントロール出来るように準備しなきゃなと思ってます」と振り返った。

ブルペンからの登板も徐々に慣れてきたとあって「試合の中では回が後半の方になるまではなるべくリラックスして、試合を見るようにしている。毎回『完投してくれないかな』と願いながら、ずっと試合を見ています」と報道陣を笑わせた朗希。第２戦では山本由伸投手（２７）が朗希の願い通りに完投勝利。第４戦では大谷が先発するが、朗希の願いは届くだろうか。