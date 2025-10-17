日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が１７日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）に生出演。番組冒頭、ＭＣの谷原章介に「政局のキーパーソン」として紹介され「相当忙しいと思いますけども、お子さんとの時間とか取れてますか？」と問われ「大丈夫ですよ。全然大丈夫です」とサラリ答えた。

続いて金曜スペシャルキャスターのカズレーザー（メイプル超合金）に「ワーク・ライフ・バランス、大丈夫ですか？」と振られて「もう、あのね、休んで休んで休みまくってます」とオープニング・ボケ。カズに「それはそれで問題じゃないですか」と突っ込まれたが「足して割ってちょうどいいくらいになるかもしれないです。高市さんと」とボケ続けて、スタジオの爆笑をかっさらっていた。

自民党・高市早苗総裁は４日の総裁選で選出後「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」とあいさつ。アイドルグループ・ＮＭＢ４８の塩月希依音（しおつき・けいと）が９日、新キャプテンに選出された際に同じ文言を述べるなど、流行語となっている。この日の吉村氏は、高市氏のセリフを下敷きにしながらも、非常に大阪府知事らしい“味変ボケ”となっていた。

また、日本維新の会・藤田文武共同代表は１６日、自民・高市氏と連立政権樹立に向けた政策協議を開始。お互いの寝不足を思いやる場面があるなど、両党の幹部は眠れない日々が続いており「休んで休んで休んで」いることは決してない。