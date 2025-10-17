11月22日に埼玉スタジアム2002で開催される

スペインの名門FCバルセロナとレアル・マドリードのレジェンドチームが激突する「クラシコレジェンズ」が11月22日、埼玉スタジアムで開催されることが決まった。

J1ヴィッセル神戸でプレーした元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタを筆頭に豪華メンバーが集結する。

バルセロナではイニエスタのほか、元スペイン代表の“闘将”DFカルレス・プジョルや元ブラジル代表FWリバウド、元オランダ代表MFエドガー・ダービッツ、元アルゼンチン代表FWハビエル・サビオラといった面々が出場予定。神戸でもプレーしたイニエスタはこの試合に向けて「また日本に戻ってこられること、そしてこの試合を楽しめることを本当に楽しみにしています」とコメントしている。

対するレアル・マドリードではFWラウール・ゴンザレスとFWフェルナンド・モリエンテスの元スペイン代表2トップや、天才パサーとして鳴らしたMFグティ、昨年まで現役だった元ポルトガル代表DFペペ、そしてバルセロナでもプレーした元ポルトガル代表MFルイス・フィーゴもリストに名を連ねた。

この豪華なメンバーにSNSのファンも歓喜。「豪華過ぎる」「メンツ最高」「やっと埼玉スタジアムでプレーするイニエスタが観られる！？」「あらすごい」「いきたい！！」「まじでやるの？」と豪華タレントの競演を待ち望む声が挙がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）