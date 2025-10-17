BTS・JIN『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN』大阪ファイナル公演、テレビ初放送決定 『2024 BTS FESTA』や『RUN JIN』の一挙放送も
7人組グループ・BTSのJINが、7月13日に京セラドーム大阪で開催した自身初となるソロコンサートツアー『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN』のファイナル公演が、10月19日にCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」でテレビ初放送されることが決定した。
世界各地の全公演のチケットが完売となった『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、2025年6月の韓国・高陽市からスタートし、日本、アメリカ、ヨーロッパなど世界9都市18公演で開催された。特に7月12日と13日に京セラドーム大阪で開催された『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN』2回の公演は、K-POPソロアーティストが単一会場で行ったコンサートとしては史上最高の観客動員数を記録し、大きな話題となった。ドームの最上階席や、ステージの一部が見えにくい注釈付き指定席まで全て開放され、会場を埋め尽くした観客とペンライトのさざ波が光り輝く風景は、JINの圧倒的な人気の高さを改めて証明した。
人気オリジナル番組『RUN JIN』のスピンオフとして企画された本ツアーでは、最愛のファンをゲストとして迎え、JINとファンが共にさまざまなミッションに挑戦するというステージ構成で描かれる。「今日は今までのどんな挑戦よりもワクワクドキドキしています。僕だけじゃなくてARMYの皆さんも一緒にやるんですよ！覚悟できてますか!?」とちゃめっ気たっぷりに煽りながら、会場を熱気の渦に巻き込んだ。冒頭からファンの心をつかんだ勢いに乗り、JINがリスペクトする世界的なアーティストたちとのコラボレーション楽曲が数多く披露されていく。 スーパーロックバンドColdplayと共作した「The Astronaut」ではペンライトの海原に惑星を模した大きなバルーンがいくつも放たれ、アリーナ席がまるで小さな宇宙のよう。JINはステージの花道に寝転がり、宇宙に包まれながら歌い続けた。
さらに注目すべきは、自らピアノ演奏に挑戦した「I will come to you」と「Abyss」。JINが奏でる繊細で美しい旋律と透明感のある歌声に、観客は息をのみ、静寂の中からすすり泣く声も聞こえてくる。一つひとつ言葉を噛みしめながら、大切に誠実に想いを届ける姿は、観客の心を深く揺さぶり、絶え間ない感動を呼び起こし続けた。
一方、JINならではのユーモア感覚に溢れる観客参加型のゲームでも、ステージと客席が一体となるような演出が印象的だった。観客がミッションにチャレンジしクリアした回数によってJINの衣装が決まる「テレパシーゲーム！伝われARMY」では、90秒の早着替えにチャレンジ。麗しきコスプレ姿で登場したJINは「Super Tuna」を熱唱し、ステージのあちらこちらを魚のように飛び跳ねながらファンとのコール＆レスポンスを楽しんだ。そしてBTSのヒットメドレーで迎えたクライマックスでは、世界を席巻した「Dynamite」「Butter」を伸びやかな歌唱とキレのあるダンスパフォーマンスで会場を圧倒してみせた。
さらに同チャンネルでは、放送当日の19日午後1時30分より、JINの関連番組を一挙放送することも決定。除隊翌日の2024年6月13日BTSデビュー11周年記念日に、待ち望んでいたファンと感動の再会を果たした話題の公演『2024 BTS FESTA : MESSAGE FROM JIN』や、ファンに笑顔を届けるため体を張ってさまざまなミッションに挑むバラエティ番組『RUN JIN』全10話分を一挙放送する。
■放送概要
『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN 京セラドーム大阪』
放送チャンネル：CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」
放送日時：10月19日（日）午後9：00〜午後10：50
