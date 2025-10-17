お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が16日深夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。「M―1グランプリ」への思いを語った。

この日は、注目の若手同士が食事をしながら本音で語り合う人気企画「深夜営業メシ」の第4弾。「エバース」町田和樹とM―1の話題になり、「今年は出えへん」と切り出したエース。昨年は初の決勝進出で準優勝という結果だったが、相方・寺家との相談について「俺は別に“どっちでもええっすよ”って言った」と振り返った。

そして「元々を言えば、俺はM―1に出て、テレビにいっぱい出たいから芸人になってるから、もうゴールはゴールやねん、俺からしたら」と告白。「だから俺は何なら100パーセント出んでもええ人間やけど、寺家君はM―1を見て芸人になって、M―1で優勝したいっていうか、出たいっていうのがあったから。優勝したいんやったら出続けなアカンし、戦わなアカン」と語ると、町田は「次は優勝、みたいなのがありますもんね」と思いやった。

そのため自身の心境について「じゃあやったるかっていう気持ちだけ」とエース。「（今年出たら）負けるのが分かってるのに出る状態やったけど、冷静に、それやったら出んでもええんちゃう？って」と結論を出したと説明。「寺家君に決めてもらったから、俺は最終的に」と明かしていた。