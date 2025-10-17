◇NBAプレシーズンマッチ ブルズ126ー120ウルブズ（2025年10月16日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が16日（日本時間17日）のプレシーズンマッチ最終戦となった本拠地ウルブズ戦を右足痛でベンチ外となった。

この日も右足の下腿を痛めて欠場となった河村。それでも会場に姿を現してチームメートにエールを送った。米スポーツ専門局「ESPN」によると、「今季の河村はGリーグでプレーする時間が大半を占める見込みであるため、たとえ万全の状態に戻ったとしても、レギュラーシーズン開幕戦に出場する可能性は低いだろう」と報じた。

昨年パリ五輪終了後、NBAに挑戦してエキシビット10契約からグリズリーズと2WAY契約を勝ち取った河村。ハイライトに残るようなプレーも多く残したが、グリズリーズは、河村にクオリファイングオファー（QO）を出すことはなかった。そのため河村は制限なし完全FAとなった。その中でブルズの一員として、サマーリーグに出場することになった。

サマーリーグでは存在感を示した。最終戦となったジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

プレシーズンマッチ初戦となった7日（同8日）の敵地キャバリアーズ戦では第3Q途中から出場。わずか1分で3つのアシストをマークするなど3得点5アシスト3リバウンドをマークした。そしてプレシーズンマッチ2戦目となった9日（同10日）の本拠地キャバリアーズ戦では、第4Qから2戦連続途中出場。プレシーズン初戦と比べてプレータイムは減少したが、勝負所でフリースローを決めるなど3得点3アシスト5リバウンドを記録した。

しかしプレシーズンマッチ3戦目以降は、右足の下腿を痛めて欠場が続き、今季のプレシーズンマッチ出場は2試合止まりに終わった。

ブルズは22日‘（同23日）にピストンズ相手に開幕戦を迎える。