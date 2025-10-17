第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。

古豪復活を目指す明大、前回予選会で惜しくも落選した東農大など４２チームが参加し、暑さ対策で前回より約１時間早い午前８時３０分にスタート。上位１０チームに与えられる本大会（来年１月２、３日）の出場権を目指す。

バラバラなチームに一体感

前回の予選会は１２位に沈み、本大会の出場を７年ぶりに逃した明大。大学は創立１５０周年を迎える２０３１年度に箱根駅伝での優勝を目指す「紫紺の襷（たすき）プロジェクト」をスタートさせ、強化に本腰を入れた。優勝７度を誇る古豪の再建を託したのが、東京国際大を創部から１０年あまりで２度の５位に導いた大志田秀次監督だ。

４月に就任した大志田監督は、「実業団でやることを学生がやっている」と感じた。自主性が尊重され、授業があるからと練習に出てくる時間もばらばら。朝練に遅れてくる選手もいる。新監督はまず、練習を継続することの重要性、指導者に練習を見てもらうことの大切さを説いた。

強制するのではなく、選手が納得するまでじっくりと対話を重ねるのが大志田流。「どう声をかけるか、どう気づかせるかが大事」と語る。エース格の森下翔太（４年）は「よく毎日こんなにたくさん話すことがあるな」と驚いたが、記録会で自身のタイムを伸ばすことばかり考えていた選手たちの意識が、変わっていくのを感じた。「前はバラバラだったけど、皆が駅伝で日本一を目指していた（広島・世羅）高校時代みたいな雰囲気になった」

室内用の自転車やランニングのマシンも整備され、故障時のリハビリ法も変わった。「以前の明治はけがをしたらすごく楽だった。今はスイムやバイクのメニューがきついので、けがをしないように気をつけている」と森下。大志田監督は「３〜４年で箱根駅伝の上位に入れるチームにしたい」と話す。今回の予選会が、古豪復活への第一歩となる。（小石川弘幸）