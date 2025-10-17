新幹線なら3〜4時間、飛行機ならシャトルバス込みでも2時間――そんな区間を十数時間かけてゆっくり進む長距離フェリー。そのゆっくりさ、ゆったりさが良いと、一部ではコアな人気を獲得している。

そんなフェリーの中で、大手ともいえる商船三井さんふらわあの「大阪志布志（鹿児島）航路」が就航50周年を迎え、このたび記念航行を実施した。



太陽がトレードマークの商船三井さんふらわあ 筆者撮影、以下同

ホテルのような広々としたフェリーで海を眺めたり、寝心地の良いベッドでうたた寝したり、バイキングに舌鼓を打ったりといったフェリーの楽しみを50周年仕様に強化した航行のチケットは、通常価格（1万8200円〜）の半額ということもあって発売から間もなく完売となった。

約15時間におよぶ船旅は、いったいどのようなものなのか。記念航行に参加する機会を得たので、これまで70近くの航路に乗船してきた筆者がレポートしていこう。

船着き場のターミナルへは専用バスで向かう

大阪港を出航するさんふらわあのターミナルは、大阪市住之江区・アジア太平洋トレードセンター内にある。志布志行きの「さつま」が発着するのは、専用バスで向かう「第二ターミナル」だ。

船内に乗り込んでいるのは子連れのファミリーや熟年家族、九州にドライブ・ツーリングに行く人々、とにかくフェリーが大好きなファンなど、いつも以上にバラエティー豊かだ。定期的に乗船するトラックドライバーが、普段と違う雰囲気に面食らって「えっ、何ごと？」と、顔見知りの船員さんに確認する姿も見られた。

一歩足を踏み入れると「まるでリゾートホテル」の豪華な世界

フェリーに一歩足を踏み入れると、目の前には3フロア吹き抜けのアトリウム（吹き抜けの共用スペース）がパッと広がり、（窓から大阪湾が見えなければ）リゾートホテルと見間違うほどだ。船内の壁には鹿児島・大隅の「雄川の滝」や志布志のトビウオ、出水のツルなどがグラフィックで描かれ、「これから鹿児島に行くぞ！」というワクワク感が、否が応でも高まる。

そして出航15分前。船員を統括するマネジャーの方が打ち鳴らす、出航を知らせる銅鑼を聞いておきたい。フェリー旅の醍醐味の一つだ。

出航前には、見晴しがよい甲板（屋外デッキ）に出てみよう。恐らくドライブ・ツーリングで九州を巡るであろうキャンピングカーや、250ccやハーレーなどのバイクが次々とフェリーに乗る様子を眺めるのもいい。

さんふらわあ さつまが向かう志布志市の一帯は薩摩黒豚・宮崎地鶏などの一大産地であり、トラックやシャーシ（車輪付き台車）なども、畜産用の飼料といった貨物を満載した状態でフェリーに乗り込む。このフェリー以外にも全国の「フェリーが運ぶ荷物」は自動車部品だったり、食肉だったり、お菓子だったり……各社・各航路ごとに差が出ていて面白い。

フェリーは出港から30分が「ゴールデンタイム」

出航すると、船はゆっくりと陸地を離れていく。最終目的地の九州に向かいながら「水上を動く展望台」ともいえる、船からの眺めを堪能したい。

出航からしばらく背後には、200メートル以上の高さがある「ATC（アジア太平洋トレードセンター）ビル」と、南港エリア一帯のコンテナ埠頭・ズラリと並ぶガントリークレーンを一望できる。

そして、今しか見られない景色といえば、大阪・関西万博の「大屋根リング」だ。少し距離はあるが、この日は出航が若干遅延したこともあり、たまたま開催していた花火大会のタイミングと合致した。

ほとんどの長距離フェリーにとって、離岸して陸地を遠ざかるまでの30分間が「キラキラの景色（夜景）を見られるゴールデンタイム」だ。地図アプリなどを確認しながら、遠くに見える夜景がどんな建物なのかを眺めるのも良いだろう。

豪華メニューを楽しめるバイキング

出港からしばらくしたら、いよいよ夕食バイキングの時間だ。

数百キロを航行する大型フェリーには、普通のレストランのような厨房があり、腕を振るって数百人分の料理を提供している。

この日のメニューは「照り焼きハンバーグ」「鯖の南蛮漬け」「筍の土佐煮」といったおかずに、フライや揚げ物、焼きそばなど。いちど乗船したからには食べたい「さんふらわあカレー」、色とりどりのデザートなどがある。胃を休めようと麦味噌の味噌汁を飲んだら、これがまた香ばしく……メインメニュー以外ももちろん充実しているのである。

さんふらわあは、航路によってオリジナルハンバーグを開発したり、大分航路だったら地魚料理をそろえるなど、昔から名物メニュー・ご当地開発へのこだわりが半端ではない。ただ、調理作業では「波に揺られるか、揺られないか」という地上との違いもあり、何かと苦労も多いのだとか。

この日の記念運航でこだわったのは、就航地である「鹿児島のウマいもの」。レストランでは、この日だけの特別メニューとして、スタッフによると「採算度外視」である、鹿児島県の黒毛和牛「石原牛」のローストビーフが提供された。案の定、ものすごい行列ができていた。

船内のレストランや売店に就航地の名産品が並び、食べた人が現地に降り立った後、「あれがまた食べたい」と店を探して食べに行ったり、帰りのフェリーで購入したり。長距離フェリーのレストランは「就航地の魅力のショーケース」なのだ。

50周年記念運航であったこの日には、鹿児島県「ひふみよブリューイング」によるクラフトビールの移動販売もあり、鹿児島の美味しいもの尽くしであった。

この日は船内で、乗り合わせた人たちに話を聞く機会があった。一夜限りの記念運航に、なぜ乗船したのか。普段からフェリーで船旅しているのか、などを聞いてみた。

関西に住んでいるという夫婦は、九州各地を旅行するのが楽しみだという。時間の余裕がなかった若いころは飛行機・新幹線でサッと目的地に行ってサッと帰っていたのが、時間の余裕が出るにつれて別府港・大分港行きのさんふらわあを利用するように。今回はチケットが半額だった記念運航を知り、すぐにチケットを確保したという。

ほか食堂では「全国の長距離フェリーに乗り尽くした」「利用はいつも『シングルユース』（2人部屋や4人部屋を1人で貸し切る贅沢な使い方）というスタイル」など、ツワモノにもたくさんお会いした。乗りものファンのカテゴリとして母数が少ないものの「船旅好き」は、それなりに存在するのだ。

「移動するホテル」なのが快適すぎる

「さんふらわあ さつま」は夜が更けてからも、中国の伝統芸能「変面」を披露するショーや、吹き抜けの天井一杯に描かれたプロジェクションマッピングなどで沸き返る。その間にも、乗組員の方々は黙々と航行を支え、船は約22ノット（時速40キロ）程度でゆったりと九州に移動を続ける。

新幹線や飛行機なら「数時間で目的地に着いて、ホテルに移動」の一方、長距離フェリーは「ひと晩かけてゆっくり移動しながら、ホテル並みの船内で1泊」なのが良いところ。船内でぐっすり眠れて、下船後にそのままドライブ・観光に出かけられる。

夜通し移動する交通手段なら、ほかにも鉄道・夜行バスなどがある。ただフロアのスペースは圧倒的に長距離フェリーのほうが広く、限られたスペースに作られた夜行特急の「寝台」や、高速バスの「座席上」ではなく、ちゃんとした「部屋」で寝られる。

かつ、線路の上を走る鉄道や、エアサス（空気バネ）の揺れが常時ある高速バスより揺れも少なく、悪天候でなければ揺れも少ない移動が可能だ。何より、スペースの広さを生かして、レストランやアトラクションなどのサービスを提供できるのも、フェリーの強みだろう。航行できるルートは著しく限られているものの、長距離フェリーの船旅の快適さは、もっと知られてもよいのではないか。

「志布志市志布志町志布志」に到着

快適な客室とベッドで一晩を明かし、夜明け前から甲板は人でいっぱい。朝から轟音を上げるファンネル（船の排気口）の横で、360度全方向に広がる海と、のぼる朝日を眺める。非日常感あふれる朝のひとときだ。

親子でじゃれあっている人々、自撮りに興じる人々、ラジオ体操をしている人々、みんながリラックスしきっている。スマホが繋がらない時間帯も多いせいか、静かに過ごして心をほぐせるのが、長距離フェリーの船旅ならではだ。

朝食は夕食同様にバイキング形式で、さんふらわあの密かな名物「さつまあげ」（太陽マークの刻印入り）など数種類のおかずなどがあり、もちろん「さんふらわあカレー」も食べられる。夕食ほどの豪華さではないものの、日の出とともにゆっくり明るくなっていく海を眺めながら、食べる朝食は格別だ。

朝8時台、ようやく志布志港が近づいてきた。さんふらわあに長年勤務している方は、志布志航路や大分航路・別府航路など、それぞれに海の色が違って、365日眺めても同じ景色がないほどに変化に富んでいる、と話していた。その言葉の通り、海面を眺めているだけでも飽きがこない。

船は朝8時55分に、鹿児島県志布志市志布志町志布志にある志布志港に接岸。大型フェリーを係留するため、ロープの先を据えつけた巨大ガン（索発射銃）を船から岸壁に「ドン！」と発射し、地上側のスタッフが受け取ってボラード（係留柱）にロープをつなぐ。この作業を見守るために、下船の準備ができる直前まで、甲板は人でいっぱいだ。

ホテル高騰の今、フェリー旅も良いのでは？

日本の長距離フェリーは、全国で15航路。全国4航路・10隻のさんふらわあ以外にも、本州〜北海道の日本海側を航行する「新日本海フェリー」、カレーが美味しい「太平洋フェリー」、東京〜九州間の1100キロを30時間以上かけて移動する「オーシャン東九フェリー」などが存在する。

この日、さんふらわあ さつまの記念運航に乗り合わせた中には、互いの情報を交換し合って「次はあのフェリーに乗ろう！」と楽しそうに語る人も多く見られた。就航地は限られているものの「ドーンと大きい船で朝まで熟睡」できる大型フェリーの船旅の魅力は、まだまだ一部の人にしか伝わっていないように感じる。ホテル価格が高騰する昨今、移動するホテルとして、もっと広く魅力が伝わると良いのだけれど。

（宮武 和多哉）