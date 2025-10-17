10月16日、モーニング娘。’25の野中美希がInstagramを更新した。

【写真】藤本美貴の次女とのハートポーズ2SHOTなども公開

野中は、自身のInstagramアカウントにて、「藤本美貴さん、高橋愛さん、藤本美貴さんの次女ちゃんと、おでかけしてきました」「幸せな時間でした！」と切り出すと、グループの先輩OGである高橋愛、藤本美貴、藤本の次女との4ショットや、藤本の次女と一緒にハートポーズを作る2ショットなどを披露。

続けて、「藤本さんの旦那様、庄司さんとは静岡でのレギュラー番組でお世話になっていました」「藤本さんとこんなにたくさんお話するのは初めてで、とってもうれしかったです」「定期的にお会いする高橋さん、実はプライベートでは愛ちゃんさんと呼んでいます」「また会えてハッピーでした」と、藤本と高橋との関係性についても明かした。

さらに、「次女ちゃんともたくさん遊んでもらいました 遊んでくれてありがとう」「次会ったらシール交換しようね！」と、藤本の次女へメッセージも送っていた。

この投稿に対し、コメント欄には、「すごいメンバーですね！」「素敵な交流」「皆さん楽しそう」「愛ちゃんとミキティーとか組み合わせがレアすぎる」「なんてかわいい3人」「最高すぎます」などの反響があった。

2014年にモーニング娘。の12期メンバーとして加入し、今年7月にはグループのリーダーに就任した野中。現在はグループとして『モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 〜Movin’ Forward〜』を開催中だ。

画像出典：野中美希(モーニング娘。’25)オフィシャルInstagramより