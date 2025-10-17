犬が飼い主に『楽しい』と伝えたいときの行動3つ

1.笑顔で目を見つめる

愛犬が『楽しい』『うれしい』と思っているときに、「表情を見てわかる」という飼い主さんもいるのではないでしょうか。

確かに、犬は感情が表情にあらわれることも多いため、普段から一緒にいる飼い主さんならその変化に気がつくこともあると思います。

犬が楽しいと思っているとき、キラキラとした目で飼い主さんを見つめたり、口角を上げて口を開ける笑顔のような表情になったりします。

楽しい気持ちを「飼い主さんと共有したい、伝えたい」と思っているときには、そういった明るい表情でアイコンタクトを取ろうとすることも多くあります。

犬は楽しいときに自然とこうした表情になりやすいとされていますが、なかには飼い主さんの表情を真似している場合もあるようです。

犬は親しい人やいつも一緒にいる人の表情を観察し、それを真似することがあるため、楽しそうにしている飼い主さんの真似をしていると考えると可愛いですよね。

2.ぶんぶんと尻尾を振る

犬が楽しんでいるときの感情表現として、多くの人が認識しているのが「尻尾を振る」という行動ではないでしょうか。

確かに、犬の尻尾は動きが大きく、様々な感情を表現して伝えるためにとても役立ちます。

犬が「楽しい」と思っているときは、尻尾を根元から左右に大きく振ります。「ぶんぶん」という表現がぴったりなほど、全身をくねらせるようにして大きく振る犬もたくさんいます。

飼い主さんが家に帰ってきたときや遊んでいるときなどにそのような様子を見せるときは、犬が楽しいと感じていることがよくわかります。

ただし、犬は楽しいときだけでなく、警戒しているときや不安を感じているとき、威嚇しているときなどにも尻尾を振ることがあります。

それぞれ振り方も異なりますが、ほかにも表情や状況をしっかり観察して、犬の感情を理解することが必要です。

3.ジャンプする、回る

犬は楽しくてテンションが上がっていると、前足を使ってピョンピョンと跳ねたり、その場でくるくる回ったりする様子が見られます。

楽しい気持ちが抑えきれないという感じで、全身を使って表現するため、とても分かりやすいと思います。

テンションが上がりすぎると、動き回るだけでなく「ワン！」と短く吠えることもありますし、人に飛びついたりすることもあるでしょう。

愛犬の気持ちへの上手な応え方

犬は、人間の感情を読み取ったり共感したりする能力を持っています。

また、コミュニケーション能力にも優れているため、飼い主さんと感情や意思のやり取りをすることも十分にできます。

そして、犬は自分の気持ちや意思を理解してもらえると、相手を好ましく思い、信頼するようになります。

そのため、まずは愛犬の「楽しい」という気持ちを理解してあげられるように、日頃から表情や仕草、行動をしっかりと観察して変化に気づけるようにしましょう。

犬が楽しいという気持ちを表現しているときは、目を合わせてにっこり笑ってあげたり、「楽しいね」と声掛けをしたりするといいでしょう。同じ気持ちを共有した相手に対しては、より親しみを覚えるので、遊んでいるときなどはぜひ一緒に楽しんであげてください。

ただし、楽しさによってテンションが上がりすぎてしまうと、強く飛びついたり走り回って周囲の人にぶつかったり、吠えたりといった困った行動につながることもあるので注意しましょう。

状況によっては、愛犬の気持ちは理解しつつもあえて冷静に対応することで、気持ちをクールダウンさせてあげることも必要です。

まとめ

犬は人間と感情を伝え合い、共有したり共感したりといったこともできる動物です。

大好きな愛犬と「楽しい」「うれしい」といった気持ちを共有できるのは、とても幸せなことですよね。

愛犬の表情や行動を観察して、日頃からその気持ちをしっかりと理解できる素敵な飼い主さんでいてあげてくださいね。