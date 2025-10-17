「おうし座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
好き嫌いがハッキリしているのです。
きっとあなた自身も直したい、変えたいと感じていると思いますが、感覚的にダメなものはダメなのです。しばらく我慢しますが、限界が来ると、オールリセットをかけることに。
【よくある症状】
言葉にしてしまうと、全否定になってしまうため、めったに口に出しませんが、一度嫌いになると評価を変えることは難しいでしょう。
平常心を装い、耐えて、一気に崩壊します。ハタから見ると、ご乱心に見えることも。
【おうし座さんのリセットルール】
1：嫌悪
2：回避
3：守備
「無理」と感じたら、さくっと離れていくのが正解です。
異動願いを出す、話しやすい上司に相談するなど、早めに手を打っていきましょう。「大人だから」「社会人だから」と我慢すると、ある日、突然、ダメになる恐れが。
【処方箋】
・路線変更チャンス
2026年4月までが、リセットタイミングです。今の環境、関係性に不満があるならば、思い切って動きましょう。
2026年1月までを根回し、引継ぎ、次の足場探しの期間として、春までに生き方を変えてしまうのです。この波を逃すと、経済的な不安が大きくなってしまって、決心がつきにくくなるでしょう。
おうし座さんは、慎重派で変化よりも継続を愛します。でも、この時期、この「幸せのカルテ」をお読みになっているのも何かの縁。ゴーサインです。
・重心を変える
嫌でも続けなくてはならない場合は、私生活を充実させましょう。
仕事や人間関係でうんざりするようなことがあっても、家に帰ったら、全部忘れて幸せになれるなら、あなたは頑張れるはず。この場合、リセットするべきは、生活環境です。住みやすい街を選ぶ、お気に入りのインテリアや家電をそろえる、ペットを飼う、大好きな人と暮らすなど、幸せをオフタイムに詰め込むのです。
日々のリセットは、セルフボディーケアが意外に有効です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
