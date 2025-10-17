「絶対その手離さないから」原嘉孝、“みんな同じ船のクルーだ”メッセージに「さすがアイドル」「泣ける」反響
timeleszの原嘉孝さんが10月16日、自身のInstagramを更新し、イケメンショットを披露しました。
【写真】原嘉孝の格好いい姿
1、2枚目は白い壁の前でポーズを取る自身のイケメンショットで、4、5枚目には同グループメンバー・猪俣周杜さん、篠塚大輝さんも登場しています。
また、「secondzのみなさんのおかげです。ありがとう」「なにより楽しんでいこうぜ！ 絶対置いていかないから みんな同じ船のクルーだ。絶対その手離さないから」とファンへの感謝のメッセージを伝えています。
ファンからは、「受賞おめでとう」「ビジュ最高 かっこいいよ！！」「パンダ可愛い でも原ちゃんのほうが可愛い」「そういうファンが喜ぶことをさらっと言えちゃう原ちゃん最高︎︎」「さすがアイドル」「同じ船のクルーって言ってくれる原ちゃんが大好きだ」「原ちゃんのそういうメッセージが本当に本当に嬉しい」「泣けるー！」など、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:中村 凪)
雑誌『anan』（マガジンハウス）が「その年を象徴する"時代の顔"」を表彰している「anan AWARD 2025」で、timeleszが大賞を受賞したことを報告しました。
MVのオフショットも披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している原さん。10日の投稿では「おふしょ」とつづり、同グループのMVのオフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
