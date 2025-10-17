◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に先発。勝ち星こそつかなかったが、5回2/3を3安打1失点、8三振を奪うなど確実に試合をつくり、チームの3連勝に貢献した。

味方が先制した直後の2回、先頭のダービンに三塁打を浴びると、次打者・バウアーズの中前打で同点を許した。痛い失点とはなったが大崩れせず、3回はチュラング、コントレラス、イエリチの中軸から3者連続の空振り三振を奪ってみせた。

2メートル3の長身からの角度ある直球、さらに落差大きいカーブをはじめとする変化球を巧みに織り交ぜ、ブルワーズ打線に的を絞らせず力投した。

試合後、グラスノーは「最初はリズムが少し崩れていたと思う。調子が悪い時は、手と足のタイミングがずれてリズムが狂う傾向がある。それが試合の流れに乗っていくうちに、だんだん戻っていった感じだ」と2回までに38球と球数がかさんだものの徐々に調子を上げたと投球内容を振り返り「あとはシンカーを多く使った。どの球種も腕をしっかり振れていたし、シンカーは少しタイミングが遅れてもゾーンに戻せる球なので、うまくカウントを取れた。全体的に見ても、動きのリズムと身体のキレが良くなったと思う」とうなずいた。

2回1死三塁では前進守備の三塁手・マンシーがゴロに素早く飛びつき、一回転しながら本塁突入を狙った三塁走者を好返球で刺し「あれは本当に大きかった。間違いなく今日のプレー・オブ・ザ・ゲームだと思う。1点差の場面で、もしあれが2点目になっていたら全く違う展開になっていた」と感謝。「あのプレーでイニングを切り抜けられてホッとしたし、次の回からはゾーンで勝負してテンポよくアウトを取ることができた。マンシーは本当に素晴らしいプレーをしてくれた」とターニングポイントになったと振り返った。

自他共に認める「完璧主義」で1球1球にこだわる癖があるとしながらも「今はできるだけ“その瞬間”に集中して、自分を責めすぎないようにしている。持っているもので勝負しようとしていて、すべての投球を完璧にしようとか、細かく修正しすぎないようにしている」とグラスノー。「頭をクリアにして、ただマウンドに出て投げるだけ、という感覚でいられている」とマインドも落ち着いて臨めていると語った。

昨季、チームは世界一に輝いたものの自身は右肘を痛め、ポストシーズンでの登板はなかった。それだけに今季は「実際に試合に出てチームに貢献できていることが、本当に最高の気分だ」と喜んだ。