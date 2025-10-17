松のや「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」新発売、濃厚ダレ×マヨネーズのスタミナ定食

松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は10月22日午後3時、新メニュー「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」(税込990円)を発売する。

〈背脂生姜タレのコク&香りが食欲を刺激する新メニュー〉

「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」は、背脂生姜タレでごはんが進む、満足感のあるスタミナメニュー。熟成チルドポークにまぶし粉をつけて揚げることで、しっとりやわらかな食感に仕上げるという。濃厚ダレは、背脂のコクと生姜の香りをきかせた。マヨネーズを添えており、好みで加えるとまろやかな味わいがプラスされる。

松のや「背脂生姜タレのポークフライドステーキ」

あわせて、ロースかつと盛り合わせた「背脂生姜タレのポークフライドステーキ&ロースかつ定食」、唐揚げと盛合せた「背脂生姜タレのポークフライドステーキ&本格唐揚げ定食」(各税込990円)も取りそろえる。

松のやは「ジューシーな豚の旨み、濃厚ダレの香り、そしてボリューム満点の満足感は、がっつり食べたいときにぴったりの一皿です」としている。

松のや「背脂生姜タレのポークフライドステーキ&ロースかつ定食」

松のや「背脂生姜タレのポークフライドステーキ&本格唐揚げ定食」

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食(990円)

〈2〉背脂生姜タレのポークフライドステーキ&ロースかつ定食(990円)

〈3〉背脂生姜タレのポークフライドステーキ&本格唐揚げ定食(990円)

※「松のや」の一部店舗では販売しない。

※店内･テイクアウトの税込価格は同一。

※テイクアウトの場合「みそ汁」は付かず、別途料金が必要。

■松のや 公式サイトはこちら