¡ÖÉÔ¿¶¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡ª¡×¡Ö¥í¥¦¥¤¬¾¡Íø¤ò¼é¤Ã¤¿¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆüËÜ¿Í¤Î³èÌö¤ò´Ú¹ñ»æ¤â¾Î»¿¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤Î³èÌö¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«¥é¥ÖÇ®Îõ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ª´Ú¹ñÈþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç3-1¤È¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó6ÀïÁ´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡ÈÅ·Å¨¡É¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÁê¼ê¤ËÅÜÅó¤Î3Ï¢¾¡¤òµó¤²¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¡£¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï¡Ö¡ÈÉÔ¿¶¡É¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢3Ï¢¾¡¼ÀÁö¡Ä¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¶¯¤¤¡È½©¤ÎDNA¡É¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¹¥Åê¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Âè1Àï¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡Ê8²óÌµ¼ºÅÀ¡Ë¡¢Âè2Àï¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê9²ó1¼ºÅÀ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ê5.2²ó1¼ºÅÀ¡Ë¤È¡¢3ÀïÏ¢Â³¤Ç¡ÈÀèÈ¯Ìîµå¡É¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¤¤¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï½é²ó¤«¤é²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤Î³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÎÀ©¤¬Êø¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£Ä¾¸å¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ëµ¢¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
2²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢6²ó¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î°ÂÂÇ¤È¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î»Íµå¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÁê¼êÅê¼ê¤Î¸£À©¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬À¸´Ô¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò3-1¤Ë¹¤²¤¿¡£
9²ó¤Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÅÐÈÄ¡£¤ï¤º¤«11µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î3-1¤Î¾¡Íø¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤Ï18Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï½Ð¾ì¤»¤º¡£º£·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢ÂåÁö¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£