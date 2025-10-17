子どものスマホ代が「月1万円」もして高い！月3GBまで使える1000円のプランにしても問題ないでしょうか？

子どものスマホ代が高いなら見直すべき？

現代において、スマホは子どもたちの日常生活に深く浸透しています。友達とのコミュニケーションや学習、エンタメなど、さまざまな場面で欠かせないツールとなっています。

東京都生活文化スポーツ局が公表している「家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査報告書」によると、令和5年度において、中学校入学前にスマホを持たせ始めている家庭の割合は、61.3％でした。

しかし、スマホは便利である一方で、家計に負担が重くのしかかるという課題は見逃せません。子どものスマホ代が高いと感じているのであれば、今がプランを見直す絶好のタイミングです。用途に合った適切なプランを選ぶことで、無理なく通信費を削減できる可能性があります。



子どものスマホ代は1000円程度に抑えられる？

月に1万円かかっている高額なスマホ代を、1000円にまで削減することは十分に可能です。まず、自宅のWi-Fi環境を最大限に活用してデータ通信量を抑えれば、低容量で安価なプランを選択することができます。

また、家族でデータ容量を分け合える「シェアプラン」を利用すれば、親の余ったデータ容量で子どもの足りない分を補うことができ、家族全体の通信費を最適化できます。なお、子どものスマホ代を節約することを検討している家庭には、格安SIMがおすすめです。

格安SIMでは、データ容量別の料金プランが豊富に揃っていて、自分に合ったプランを見つけやすくなっています。シンプルな料金体系で、不要なオプションに課金しなくて済む点も、子ども向けのスマホにはぴったりです。



月3GBのプランを賢く使いこなす方法

月3GBのデータ容量で快適にスマホを使いこなすには、工夫が必要です。最も効果的な方法は、Wi-Fiを積極的に活用することです。

例えば、動画やゲームのダウンロードなど、大容量のデータ通信は、Wi-Fi環境下で行う習慣をつけるようにするといいでしょう。また、高画質の動画視聴は特にデータ通信の消費が大きいため、標準画質より低い画質に設定しておくことも賢い節約術です。

さらに、アプリの自動更新やバックグラウンド通信の設定を見直して、不本意なデータ消費を抑えることも重要です。スマホの使い方については、家族でルールを決めておくと、快適に節約生活を続けていくことができます。



子どものスマホ代を見直して家計の負担を減らそう

子どもにとってスマホは、友人とのコミュニケーションや学習において大切なツールである一方、月1万円など高額な通信費は家計の大きな負担となります。Wi-Fi環境を最大限に活用すれば、月3GBのプランでも十分にやりくりでき、月額1000円程度にまでスマホ代を抑えることも可能です。

データ容量別の料金プランが豊富にそろっている格安SIMなら、効率的に節約できます。この機会に子どものスマホ代を見直して、家計の負担を減らしましょう。



出典

東京都生活文化スポーツ局 家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査報告書

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー