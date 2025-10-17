BABYMONSTER、デビュー後初の“生放送1位”獲得！アンコールライブで圧巻の歌唱力披露

BABYMONSTERがカムバック初週から音楽番組のトロフィーを手にし、幸先の良いスタートを切った。

【写真】「耐えられない」アサ、妖艶な黒ミニワンピ姿

BABYMONSTERは10月16日午後に放送されたMnetの音楽番組『M COUNTDOWN』で、2ndミニアルバムのタイトル曲『WE GO UP』を披露し、10月第3週の1位を獲得した。音源、アルバム、ファン投票、SNSなどすべての部門で高得点を記録し、彼女たちへのグローバルファンの熱い関心を実感させた。

この日のステージでBABYMONSTERは、圧倒的なカリスマ性を放ちながら登場し、一瞬で視線を奪った。空を指さすポイントダンスや、手を使った多彩なジェスチャーが強い印象を残し、ダンサーたちと繰り広げたパワフルな群舞は見る者の心を揺さぶった。

メンバーたちのボーカルと、耳に突き刺さる鋭いラップは圧巻だった。特に、疾走するビートの上で突き抜けるように響いたアヒョンの爆発的な高音は、聴くたびに鳥肌が立つほどの快感を与えた。さらに、高度なテクニックを要するホイッスル音まで完璧にこなし、感嘆の声を誘った。

（写真＝Mnet）BABYMONSTER

BABYMONSTERは2024年の『SHEESH』活動時にも音楽番組で1位を獲得したことがあるが、生放送でトロフィーを受け取ったのは今回が初めて。彼女たちは「すべてMONSTERS（BABYMONSTERファン）の皆さんのおかげです。いただいた愛と応援にふさわしい最高のステージでお返しします」と感謝を伝えた。

その後のアンコールステージでは、本番に劣らぬ完璧なライブパフォーマンスを披露し、反響を呼んだ。

BABYMONSTERはこの勢いをそのままに、さらなる人気拡大に拍車をかける計画だ。『M COUNTDOWN』を皮切りに、10月18日放送のMBC『ショー！K-POPの中心』など各音楽番組に続けて出演するほか、ユーチューブやラジオなど多様なプラットフォームを通じてグローバルファンとの交流をさらに広げていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。