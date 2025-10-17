安田美沙子「マッハで作った」手料理公開「体も心も温まる」「愛情いっぱい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】タレントの安田美沙子が10月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。「マッハで作った」という手料理を公開した。
【写真】安田美沙子「マッハで作った」家庭的な手料理
安田は「習い事終わりにマッハで作ったうどん」という言葉とともに、うどんの写真を公開。厚揚げやわかめ、溶き卵が入ったうどんで、七味唐辛子や缶ビールもともに写真におさめられている。また「子供と寝落ちして、怖い夢見て目覚めた深夜」と、深夜に目覚めての投稿であることも綴っており、他の写真では「子供たちの習い事の待ち時間にママ達とパフェで糖分補給」とパフェの画像も投稿していることから、忙しい1日を過ごしたようだ。
この投稿に「体も心も温まる」「お母さん偉い」「愛情いっぱい」「ほっとする夕飯」「おいしそう」といった反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
