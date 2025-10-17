「バチェラー4」秋倉諒子、タイでのビキニ姿公開「スタイル完璧」「美しい」の声
【モデルプレス＝2025/10/17】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が10月15日、自身のInstagramを更新。水着ショットを公開し、反響を集めている。
【写真】「バチェラー」出演美女、ビキニ姿が目を引くバックショット
秋倉は「バンコク コスパ最高ホテル」と綴り、プールサイドでリラックスしている姿を公開。ブルーのビキニを着こなし、美しいバックショットやデコルテ、すらりとのびた脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル完璧」「美しい」「憧れる」「眼福」「リゾート最高」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆秋倉諒子、プールサイドでのビキニ姿を披露
◆秋倉諒子のビキニ姿に反響
