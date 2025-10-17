生中継で誓った永遠の愛　異例のファン専用席も設けた元EXO・タオ、元SM練習生と“銀河”ウェディング

EXOの元メンバー・タオが、SMルーキーズ出身のシュー・イーヤンと盛大な結婚式を挙げたとして話題になっている。

【写真】タオとシュー・イーヤンの“アツアツ”キス

中国メディアによると、2人は10月16日、中国・海南省のリゾート地・三亜（サンヤ）で永遠の愛を誓ったという。婚姻届は昨年12月にすでに提出済みだ。

2人の結婚式については、今年8月にすでに報じられていた。当時、タオは出演したバラエティ番組で「10月に妻のシュー・イーヤンと結婚式を挙げる予定」と明かし、「100席以上をファン専用の席にして、ファンと一緒に祝う場にしたい」と語っていた。

さらに、会場に来られないファンのために生中継を検討していると話していたタオは、それを実際に実行。式は両家の家族や親しい知人を招いて行われ、一部がリアルタイムで配信された。

式は“銀河”をテーマに演出され、打ち上げ花火や人工の雪が舞う中で2人が愛の誓いを交わし、キスをする様子などがオンラインコミュニティやSNSを通じて公開された。

（写真＝オンラインコミュニティ）式の様子

2人は、いずれもSMエンターテインメント出身という共通点を持つ。現在は中国の芸能事務所・ロングタオエンターテインメントに所属し、同じ事務所で活動している。

タオは2012年にEXOのメンバーとしてデビューしたが、2015年にグループを離れ、現在は中国でソロ活動を展開。一方のシュー・イーヤンは2014年にSMエンターテインメントの練習生として入所し、2016年にはaespaのメンバー・ニンニンと共に『MY SMT』に出演。2018年にSMエンターテインメントを離れた後は中国で活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）