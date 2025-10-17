吉田沙保里（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/17】元レスリング日本代表の吉田沙保里が10月15日、自身のInstagramを更新。アシンメトリーなスカートからのぞく裸足の鍛えられた脚に注目が集まっている。

◆吉田沙保里、ダンスで美脚披露


吉田は「教えてもらいながら一緒に踊ってみたよ」と若い女性と一緒に踊る動画を公開。振り付けを間違えないように真面目に踊っており、着ている膝丈のアシンメトリーのスカートからは、踊るたびに鍛え上げられた素足がのぞいている。

◆吉田沙保里の美脚に反響


この投稿に、ファンからは「脚綺麗」「スタイル良い」「体幹最強」「チラ見え太ももがセクシー」「全く衰えてなくてすごい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

