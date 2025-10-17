えなこ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/17】コスプレイヤーのえなこが10月16日、自身のInstagramを更新。ボブからロングへのヘアチェンジを報告した。

【写真】えなこ、別人級のイメチェン姿

◆えなこ、ロングヘアでイメチェン


えなこは「秋だから久しぶりに髪長くした」とコメント。グレーのパーカー姿のカジュアルスタイルで、今までのショートボブヘアから、胸の辺りまでゆるいウエーブのロングヘアを披露した。

◆えなこのロングヘアに反響


この投稿に、ファンからは「可愛いすぎる」「ロング大好き」「別人みたい」「どんな髪型も似合う」「雰囲気がグッと変わった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】